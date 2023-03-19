Про це передає Sky Sports.

За словами головного тренера "Челсі" Грема Поттера, хавбек, який 18 березня пропустив через травму гру прем'єр-ліги проти "Евертона" (2:2), не зіграє у відбіркових матчах чемпіонату Європи проти Італії та України.

"Маунт не поїде до збірної Англії. Йому потрібен час на відновлення і я думаю, що це правильне рішення", - сказав Поттер.

Збірна Англії зіграє проти Італії 23 березня у Неаполі, а з Україною зустрінеться 26 березня у Лондоні. Разом з ними у групі C виступатимуть Північна Македонія та Мальта.

24-річний Мейсон Маунт зіграв за збірну Англії 36 матчів та забив 5 голів. Разом з командою він став віцечемпіоном Європи-2020.