Євро-2024: Англія перед матчем з Україною втратила одного з лідерів
Півзахисник "Челсі" та збірної Англії Мейсон Маунт не зіграє проти України у стартовому матчі кваліфікації Євро-2024
Про це передає Sky Sports.
За словами головного тренера "Челсі" Грема Поттера, хавбек, який 18 березня пропустив через травму гру прем'єр-ліги проти "Евертона" (2:2), не зіграє у відбіркових матчах чемпіонату Європи проти Італії та України.
"Маунт не поїде до збірної Англії. Йому потрібен час на відновлення і я думаю, що це правильне рішення", - сказав Поттер.
Збірна Англії зіграє проти Італії 23 березня у Неаполі, а з Україною зустрінеться 26 березня у Лондоні. Разом з ними у групі C виступатимуть Північна Македонія та Мальта.
24-річний Мейсон Маунт зіграв за збірну Англії 36 матчів та забив 5 голів. Разом з командою він став віцечемпіоном Європи-2020.
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