Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Ярмоленко отримав травму перед важливим матчем збірної України проти Англії

Ярмоленко отримав травму перед важливим матчем збірної України проти Англії

25 лютого, 2023 субота
20:51
Спорт Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко ризикує пропустити матч проти Англії у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 25 лютого, відбувся матч за Суперкубок ОАЕ, де "Аль-Шарджа" переміг "Аль-Айн" Сергія Реброва з рахунком 1:0.

За команду Реброва виступає Андрій Ярмоленко, який вийшов на поле у стартовому складі. Проте на 44-й хвилині трапився неприємний інцидент - українець отримав пошкодження стегна та достроково покинув поле.

Поки немає інформації про тяжкість травми Ярмоленка, який є капітаном і лідером збірної України з футболу.

19 березня на збірну України чекає тренувальний збір, а 26 березня національна команда зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024.

футбол
Збірна України
Андрій Ярмоленко
ОАЕ
Сергій Ребров
Читайте також:
24 лютого, 2023 п'ятниця
Британська розвідка: Росія знову змінила підхід у війні з Україною
Кирило Буданов
25 лютого, 2023 субота
Буданов вперше розповів, що у будівлю ГУР у Києві влучала ракета
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
25 лютого, 2023 субота
Британська розвідка пояснила, чому РФ другий тиждень не застосовує дрони-камікадзе
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.24
    Купівля 39.24
    Продаж 39.87
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 лютого
20:36
міни
На Херсонщині трактористи підірвались на міні. Обоє загинули
20:35
Угорщина
Угорщина ймовірно відкладе ратифікацію вступу Фінляндії і Швеції у НАТО на кінець березня
20:15
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ, чемпіонат Англії
"Арсенал" під капітанством Зінченка переміг "Лестер" в АПЛ
20:01
OPINION
Сергій Марченко
Поки живу, буду мститися
19:43
Герман Галущенко
Якщо не буде нових ударів, світло більше не вимикатимуть, - Галущенко
19:43
Леся Українка
Руйнувала упередження щодо українців й викривала росіян. Сьогодні відзначається день народження Лесі Українки
19:31
ракетний удар
Ворог двічі за добу обстріляв Дніпропетровщину
19:22
Євген Бистрицький
"Суперечку слави і марнославства слід завершувати", - філософ Бистрицький про загрозу роз'єднання нації
19:00
Ексклюзив
Байден проти Путіна
Путін полюбляє розмахувати своєю ядерною палкою, але вже розмахує дуже невпевнено, - Піонтковський
18:52
російські військові окупанти
Усі підрозділи "силових структур" ОРДО з 1 березня 2023 року перейдуть на функціонування за російським законодавством, - Генштаб
18:44
Ексклюзив
Китай
Китай у "мирному плані" говорить про зняття санкцій, бо сам перебуває під санкціями, - політолог Кулик
18:32
нафта
Росія припинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба", - польська компанія PKN Orlen
18:09
OPINION
Віктор Андрусів
Між китайцями та росіянами існувала змова
18:07
Ексклюзив
Метью Брайза
Путін використовує ядерну загрозу, щоб роз'єднати Захід у підтримці України, - дипломат Брайза
17:49
Житомирський трамвай
У Житомирі відновлять трамвайний рух
16:57
Еммануель Макрон
Макрон збирається до Китаю
16:52
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка долучилася створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії
16:30
Ексклюзив
путін
Швидше за все в Лужниках виступав двійник Путіна, - Піонтковський
16:23
Володимир Зеленський
"Нашою сміливістю і зброєю можемо повернути мир і створити запобіжник для будь-яких агресій": Зеленський звернувся до учасників заходу Штайнмаєра на підтримку України
16:20
Оновлено
на фото: пожежа
У Києві горить склад лакофарбових матеріалів
16:06
Завербували через "Однокласники": На Донеччині спіймали ворожого інформатора
16:03
OPINION
Богдан Данилишин
У березні уряд проведе індексацію пенсій
15:42
Сенат закликав адміністрацію Байдена заборонити неамериканським авіакомпаніям літати до США через територію РФ, - Reuters
15:06
Браслет з Азовсталі на руці у Папи Франциска
Папа Франциск поцілував прапор України та одягнув браслет з Азовсталі
15:01
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Екстренер "Челсі" пояснив, чому Мудрику буде складно досягти рівня Шевченка
14:56
Китай
США вважають, що Пекін розглядає можливість постачання артилерії та безпілотників до Москви, - The Wall Street Journal
14:44
Збірна України
Збірна України з футболу отримала пропозицію зіграти з Німеччиною
14:43
Єва Кайлі
Ексвіцепрезидентака Європарламенту подала апеляцію на запит про зняття з неї недоторканості, - Politico
14:36
Чехія Україна
Глава Міноборони Чехії Чернохова відвідала українських військових на навчаннях
14:15
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Жирний пацюк Орбан тікає з путінського корабля, - Піонтковський
14:08
Володимир Зеленський
"Очікуємо від ЄС санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на банки": Зеленський прокоментував 10-й санкційний пакет
14:07
Ексклюзив
Метью Брайза
Китай прагне бути не посередником між Україною й РФ, а протистояти США, - дипломат Брайза
14:07
OPINION
Вадим Денисенко
Мирний план Китаю. Сказати, щоб нічого не сказати
14:01
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба назвав пункт "мирного плану" Китаю, який є неприйнятним для України
13:56
У центрі окупованого Севастополя вивісили український прапор, - Центр нацспротиву
13:38
Олександр Усик
Промоутер розповів про план Усика, на випадок зриву бою з Ф'юрі
13:35
Голос Америки
Двох журналістів Голосу Америки усунули від роботи через звинувачення в російській пропаганді
13:31
Оновлено
санкції проти РФ
ЄС схвалив десятий ювілейний пакет санкцій проти РФ
13:23
відновлення енергосистеми
Енергокомпаніям не вистачає коштів на ремонт через значні руйнування, - ексміністр енергетик Оржель
13:18
Дмитро Медведєв
Медведєв підбив підсумки року війни РФ проти України та пригрозив НАТО ядерною зброєю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV