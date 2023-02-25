Ярмоленко отримав травму перед важливим матчем збірної України проти Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 25 лютого, відбувся матч за Суперкубок ОАЕ, де "Аль-Шарджа" переміг "Аль-Айн" Сергія Реброва з рахунком 1:0.

За команду Реброва виступає Андрій Ярмоленко, який вийшов на поле у стартовому складі. Проте на 44-й хвилині трапився неприємний інцидент - українець отримав пошкодження стегна та достроково покинув поле.

Поки немає інформації про тяжкість травми Ярмоленка, який є капітаном і лідером збірної України з футболу.

19 березня на збірну України чекає тренувальний збір, а 26 березня національна команда зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024.