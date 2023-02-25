Ярмоленко отримав травму перед важливим матчем збірної України проти Англії
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко ризикує пропустити матч проти Англії у відборі на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 25 лютого, відбувся матч за Суперкубок ОАЕ, де "Аль-Шарджа" переміг "Аль-Айн" Сергія Реброва з рахунком 1:0.
За команду Реброва виступає Андрій Ярмоленко, який вийшов на поле у стартовому складі. Проте на 44-й хвилині трапився неприємний інцидент - українець отримав пошкодження стегна та достроково покинув поле.
Поки немає інформації про тяжкість травми Ярмоленка, який є капітаном і лідером збірної України з футболу.
19 березня на збірну України чекає тренувальний збір, а 26 березня національна команда зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024.
- 27 січня Ярмоленко зробив за "Аль-Айн" дубль у матчі чемпіонату ОАЕ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе