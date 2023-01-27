Ярмоленко оформив дубль у матчі чемпіонату ОАЕ
У 14-му турі чемпіонату ОАЕ з футболу "Аль-Айн", який очолює Сергій Ребров, впевнено переміг "Аджман"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 5:1 на користь "Аль-Айна". Дублем відзначився українець Андрій Ярмоленко. Після першого тайму нашого вінгера замінили.
Головним тренером "Аль-Айна" є українець Сергій Ребров. Команда займає четверту позицію у турнірній таблиці і відстає від першого місця на 3 бали.
Ліга ОАЕ
14-й тур
27 січня
"Аль-Айн" - "Аджман" 5:1
Голи: Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 37
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