Ярмоленко оформив дубль у матчі чемпіонату ОАЕ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 5:1 на користь "Аль-Айна". Дублем відзначився українець Андрій Ярмоленко. Після першого тайму нашого вінгера замінили.

Головним тренером "Аль-Айна" є українець Сергій Ребров. Команда займає четверту позицію у турнірній таблиці і відстає від першого місця на 3 бали.

Ліга ОАЕ

14-й тур

27 січня

"Аль-Айн" - "Аджман" 5:1

Голи: Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 37

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