Перед грою з Англією травмувався ще один знаковий футболіст збірної України
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка ризикує пропустити стартовий матч кваліфікації Євро-2024 через травму
Про це пише Dziennik Polski.
За словами головного тренера "Краковії", за яку виступає українець, Яцека Зелінськи, Євген Конопялнка пропустив матч чемпіонату Польщі проти "Варти" (0:0) через травму та також не зіграє 18 березня з "Ракувом"
"Він отримав травму на тренуванні в п’ятницю, у день від’їзду виявилося, що він не зможе грати. Йому зробили МРТ, але результатів ще немає. Схоже, що в матчі проти "Ракува" він не зіграє", - сказав Зелінськи.
Таким чином, Євген Коноплянка ризикує пропустити й стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії, на який він був викликаний до збірної України після майже дворічної перерви. Востаннє 33-річний вінгер грав за національну команду у вересні 2020 року, коли вийшов на поле у грі Ліги націй проти Швейцарії (2:1).
Загалом Євген Коноплянка зіграв за збірну України 86 матчів та забив 21 гол.
Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 25 лютого ще один ветеран збірної України Андрій Ярмоленко травмувався у матчі за Суперкубок ОАЕ.
- 6 березня Євген Коноплянка вперше з 2021 року отримав виклик до збірної України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.05Продаж 41
- Актуальне
- Важливе