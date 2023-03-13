Про це пише Dziennik Polski.

За словами головного тренера "Краковії", за яку виступає українець, Яцека Зелінськи, Євген Конопялнка пропустив матч чемпіонату Польщі проти "Варти" (0:0) через травму та також не зіграє 18 березня з "Ракувом"

"Він отримав травму на тренуванні в п’ятницю, у день від’їзду виявилося, що він не зможе грати. Йому зробили МРТ, але результатів ще немає. Схоже, що в матчі проти "Ракува" він не зіграє", - сказав Зелінськи.

Таким чином, Євген Коноплянка ризикує пропустити й стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії, на який він був викликаний до збірної України після майже дворічної перерви. Востаннє 33-річний вінгер грав за національну команду у вересні 2020 року, коли вийшов на поле у грі Ліги націй проти Швейцарії (2:1).

Загалом Євген Коноплянка зіграв за збірну України 86 матчів та забив 21 гол.

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.