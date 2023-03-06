Ротань назвав імена футболістів збірної України, які готуватимуться до матчу з Англією
Новий головний тренер збірної України Руслан Ротань викликав на гру кваліфікації Євро-2024 проти Англії 26 футболістів
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Головною несподіванкою стало повернення до національної команди Євгена Коноплянки, який виступає за польську "Краковію". Окрім основного списку з 26 гравців, Руслан Ротань визначив резерв, до якого потрапили ще 13 футболістів.
Склад збірної України
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — "Шахтар").
Захисники: Олександр Караваєв ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1").
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща).
Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1").
Резервний список:
Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія"),
Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Денис Мірошніченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).
Національна команда розпочне збір 20 березня в Лондоні. Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 28 лютого виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу призначили Руслана Ротаня.
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