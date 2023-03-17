Коноплянка відновився від травми і отримав шанс зіграти за збірну України проти Англії

Про це повідомляє авторитетний польський журналіст Пьотр Слонка.

За інформацією джерела, 16 березня Євген Коноплянка тренувався з "Краковією" і може у суботу зіграти проти "Ракува".

Через травму Коноплянка ризикує пропустити стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії, на який він був викликаний до збірної України після майже дворічної перерви.

Востаннє 33-річний вінгер грав за національну команду у вересні 2020 року, коли вийшов на поле у грі Ліги націй проти Швейцарії (2:1). Загалом Євген Коноплянка зіграв за збірну України 86 матчів та забив 21 гол.

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.