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Коноплянка відновився від травми і отримав шанс зіграти за збірну України проти Англії

17 березня, 2023 п'ятниця
01:59
Спорт Євген Коноплянка

Півзахисник польської "Краковії" Євген Коноплянка відновив тренування після травми

Про це повідомляє авторитетний польський журналіст Пьотр Слонка.

За інформацією джерела, 16 березня Євген Коноплянка тренувався з "Краковією" і може у суботу зіграти проти "Ракува". 

Через травму Коноплянка ризикує пропустити стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії, на який він був викликаний до збірної України після майже дворічної перерви.

Востаннє 33-річний вінгер грав за національну команду у вересні 2020 року, коли вийшов на поле у грі Ліги націй проти Швейцарії (2:1).  Загалом Євген Коноплянка зіграв за збірну України 86 матчів та забив 21 гол. 

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта. 

Польща
футбол
Збірна України
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