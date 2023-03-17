Коноплянка відновився від травми і отримав шанс зіграти за збірну України проти Англії
Півзахисник польської "Краковії" Євген Коноплянка відновив тренування після травми
Про це повідомляє авторитетний польський журналіст Пьотр Слонка.
За інформацією джерела, 16 березня Євген Коноплянка тренувався з "Краковією" і може у суботу зіграти проти "Ракува".
Через травму Коноплянка ризикує пропустити стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії, на який він був викликаний до збірної України після майже дворічної перерви.
Востаннє 33-річний вінгер грав за національну команду у вересні 2020 року, коли вийшов на поле у грі Ліги націй проти Швейцарії (2:1). Загалом Євген Коноплянка зіграв за збірну України 86 матчів та забив 21 гол.
Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 25 лютого ще один ветеран збірної України Андрій Ярмоленко травмувався у матчі за Суперкубок ОАЕ.
- 6 березня Євген Коноплянка вперше з 2021 року отримав виклик до збірної України. 13 березня стало відомо, що вінгер травмувався.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 41
- Актуальне
- Важливе