Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у telegram.

За його словами, національна команда України зустрінеться з "Брентфордом" у передмісті Лондона 23 березня.

"Збірна України все ж гратиме з "Брентфордом" не на його тренувальній базі. Адміністративний штаб нашої команди запропонував супернику винести матч на повноцінний стадіон в передмісті Лондона. Спаринг найближчого четверга відбудеться ближче до вечора. І за присутності вболівальників, яких на трибунах може вміститись 2,5 тис.", - написав Бурбас.

Раніше повідомлялося, що про цей спаринг домовився попередній головний тренер українців Олександр Петраков завдяки дружнім стосункам з Томасом Франком, який очолює англійський клуб. "Брендфорд" займає у прем'єр-лізі восьме місце.

Вибір суперника для контрольної гри незвичайний через те, що збірні рідко зустрічаються з клубами, а такі ігри не мають статусу офіційних товариських матчів.

Проте, Україна через відсутність вільних збірних вже проводила контрольний матч з клубом у травні 2022 року перед вирішальними матчами плей-офф кваліфікації чемпіонату світу проти Шотландії (3:1) та Уельсу (0:1). Тоді команда Петракова зіграла з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха (2:1).

Збірна України зіграє з Англією 26 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.

Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.