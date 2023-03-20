Збірна України перед матчем з Англією проведе контрольну гру з клубом АПЛ
Збірна України перед стартовою грою кваліфікації Євро-2024 проти Англії зустрінеться у контрольному матчі з англійським "Брентфордом"
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у telegram.
За його словами, національна команда України зустрінеться з "Брентфордом" у передмісті Лондона 23 березня.
"Збірна України все ж гратиме з "Брентфордом" не на його тренувальній базі. Адміністративний штаб нашої команди запропонував супернику винести матч на повноцінний стадіон в передмісті Лондона. Спаринг найближчого четверга відбудеться ближче до вечора. І за присутності вболівальників, яких на трибунах може вміститись 2,5 тис.", - написав Бурбас.
Раніше повідомлялося, що про цей спаринг домовився попередній головний тренер українців Олександр Петраков завдяки дружнім стосункам з Томасом Франком, який очолює англійський клуб. "Брендфорд" займає у прем'єр-лізі восьме місце.
Вибір суперника для контрольної гри незвичайний через те, що збірні рідко зустрічаються з клубами, а такі ігри не мають статусу офіційних товариських матчів.
Проте, Україна через відсутність вільних збірних вже проводила контрольний матч з клубом у травні 2022 року перед вирішальними матчами плей-офф кваліфікації чемпіонату світу проти Шотландії (3:1) та Уельсу (0:1). Тоді команда Петракова зіграла з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха (2:1).
Збірна України зіграє з Англією 26 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.
Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 20 березня збірна України вилетіла до Англії на перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
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