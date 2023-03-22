Times: на матчі Англія - Україна очікується аншлаг, на стадіон прийде 4,2 тис. українців
На матчі відбору Євро-2024 Англія - Україна, який пройде у Лондоні, очікується аншлаг
Про це повідомив головний футбольний оглядач Times Sport Генрі Вінтер.
Матч Англія - Україна відвідають понад 85 тис. глядачів. З них 4,2 тис. - це українські вболівальники.
Зокрема, безплатні квитки від Футбольної асоціації Англії отримали 1 000 українців та британські родини, які прихистили їх після початку повномасштабної війни.
Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.
Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 20 березня збірна України вилетіла до Англії на перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
- Також відомо, що збірна України зустрінеться у контрольному матчі з англійським "Брентфордом".
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