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Збірна України перемогла "Брентфорд" у "таємному матчі": зіграв Коноплянка, забив новачок

24 березня, 2023 п'ятниця
00:42
Спорт Збірна України з футболу

Збірна України провела закритий товариський матч проти другої команди англійського "Брентфорда"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У четвер, 23 березня, на арені у Вімблдоні збірна України провела спаринг з англійським "Брентфордом  В". За згодою обох сторін було прийнято рішення зробити матч "закритим" та не організовувати трансляцію.

На трибуни були допущені лише представники офіційних делегацій суперників та родини українських футболістів, які проживають за кордоном.

Матч закінчився перемогою українців з рахунком 2:0. Перші голи за збірну України забили Олександр Сваток та Георгій Судаков. У другому таймі вперше за 2,5 роки за збірну зіграв Євген Коноплянка.

У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Контрольний матч

23 березня

"Брентфорд В" (Англія) - Україна 0:2

Голи: Сваток, 22, Судаков, 65

Україна (1-й тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Малиновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук.

Україна (2-й тайм): Шевченко, Мірошниченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.

футбол
Збірна України
Англія
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