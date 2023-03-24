Євро-2024: Англія перемогла Італію, але втратила перед матчем з Україною важливого футболіста

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Неаполі, закінчився перемогою Англії з рахунком 1:2. У ворота італійців голи забили Гарі Кейн та Деклайн Райс.

За збірну Італії відзначився Матео Ретегі, який скоротив відставання господарів на 56-й хвилині.

Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців.

На матч з Україною англійці залишились без важливого захисника Люка Шоу, який сьогодні отримав червону картку на 80-й хвилині.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

23 березня

Італія - Англія 1:2

Голи: Ретегі, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)

Вилучення: Шоу, 80