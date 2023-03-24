Євро-2024: Англія перемогла Італію, але втратила перед матчем з Україною важливого футболіста
У 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Англії перемогла національну команду Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Неаполі, закінчився перемогою Англії з рахунком 1:2. У ворота італійців голи забили Гарі Кейн та Деклайн Райс.
За збірну Італії відзначився Матео Ретегі, який скоротив відставання господарів на 56-й хвилині.
Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців.
На матч з Україною англійці залишились без важливого захисника Люка Шоу, який сьогодні отримав червону картку на 80-й хвилині.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
23 березня
Італія - Англія 1:2
Голи: Ретегі, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)
Вилучення: Шоу, 80
- 20 березня збірна України вилетіла до Англії на перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
- 22 березня стало відомо, що центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний не допоможе збірній України в грі проти Англії.
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