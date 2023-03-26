Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З футболістів, які перебувають у Лондоні, головний тренер збірної України Руслан Ротань не включив до заявки на матч з Англією Дениса Попова та Андрія Ярмоленка, який прибув до розташування національної команди з ушкодженням.

Заявка збірної України на матч з Англією

1. Андрій Лунін, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Едуард Сарапій, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Денис Мірошниченко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Олександр Піхальонок, 20. Георгій Судаков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Микита Шевченко.

Гра Україна - Англія розпочнеться в Лондоні на "Вемблі" о 19:00.