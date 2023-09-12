Кваліфікація до Євро-2024: Україна мінімально поступилася Італії
У вівторок, 12 вересня, збірна України зустрічалася у Мілані з Італією у кваліфікації Євро-2024. Гра завершилась з рахунком 2:1
Про це повідомляє Еспресо TV.
Італія дуже активно розпочала матч. Збірна України притиснулась до своїх воріт і ніяк не могла зачепитись за м'яч.
На 13 хвилині зусилля італійців матеріалізувались у перший гол. Правда не обійшлось без нефатру для синьо-жовтих. Давіде Фраттезі після помилки Георгія Судакова, який послизнувся на полі, отримав м'яч від Ніколо Дзаньоло у карному майданчику та точно пробив низом.
Збірна Італії вирішила не збавляти темпу. І після кількох небезпечних атак на 29 хвилині м'яч вдруге опиняється у воротах українців, суддя спочатку фіксує у Фраттезі офсайд, але після перегляду відеоповтору зараховує гол.
Тільки після цього збірна Італія зняла облогу воріт України. І українці відразу розправили крила. На уданій позиції опинялись Артем Довбик та Віталій Миколенко, але забив Андрій Ярмоленко, опинившись у зовсім не звичній для себе позиції на 41 хвилині матчу.
Українці завдали одразу кількох поспіль ударів по воротах Джанлуїджі Доннарумми, в результаті м'яч опинився у Ярмоленка, який з близької відстані відправив його у сітку.
У другому таймі малюнок гри майже не змінився: італійці тиснули, а українці періодично вибігали у контратаку. Але жодна з команд так і не змогла забити.
Євро-2024
Кваліфікація. Група C
6-й тур
Італія - Україна 2:1
Голи: Фраттезі, 13, 29 - Ярмоленко, 41
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі 58), Локателлі, Барелла (Крістанте 84), Фраттезі, Дзаньоло (Орсоліні 72), Распадорі (Ретегі 72), Дзакканьї (Ньонто 58)
Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 84), Зінченко (Буяльський 75), Судаков, Ярмоленко (Мудрик 58), Довбик (Яремчук 58), Циганков (Ванат 75)
Попередження: Миколенко 38, Конопля 62, Степаненка 76, Забарний 78
Збірна України у відборі на Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе