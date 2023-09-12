Кваліфікація до Євро-2024: Україна мінімально поступилася Італії

Про це повідомляє Еспресо TV.

Італія дуже активно розпочала матч. Збірна України притиснулась до своїх воріт і ніяк не могла зачепитись за м'яч.

На 13 хвилині зусилля італійців матеріалізувались у перший гол. Правда не обійшлось без нефатру для синьо-жовтих. Давіде Фраттезі після помилки Георгія Судакова, який послизнувся на полі, отримав м'яч від Ніколо Дзаньоло у карному майданчику та точно пробив низом.

Збірна Італії вирішила не збавляти темпу. І після кількох небезпечних атак на 29 хвилині м'яч вдруге опиняється у воротах українців, суддя спочатку фіксує у Фраттезі офсайд, але після перегляду відеоповтору зараховує гол.

Тільки після цього збірна Італія зняла облогу воріт України. І українці відразу розправили крила. На уданій позиції опинялись Артем Довбик та Віталій Миколенко, але забив Андрій Ярмоленко, опинившись у зовсім не звичній для себе позиції на 41 хвилині матчу.

Українці завдали одразу кількох поспіль ударів по воротах Джанлуїджі Доннарумми, в результаті м'яч опинився у Ярмоленка, який з близької відстані відправив його у сітку.

У другому таймі малюнок гри майже не змінився: італійці тиснули, а українці періодично вибігали у контратаку. Але жодна з команд так і не змогла забити.

Євро-2024

Кваліфікація. Група C

6-й тур

Італія - Україна 2:1

Голи: Фраттезі, 13, 29 - Ярмоленко, 41

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі 58), Локателлі, Барелла (Крістанте 84), Фраттезі, Дзаньоло (Орсоліні 72), Распадорі (Ретегі 72), Дзакканьї (Ньонто 58)

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 84), Зінченко (Буяльський 75), Судаков, Ярмоленко (Мудрик 58), Довбик (Яремчук 58), Циганков (Ванат 75)

Попередження: Миколенко 38, Конопля 62, Степаненка 76, Забарний 78

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.