Збірна України зіграла внічию проти Англії у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 1:1. Збірна України вийшла вперед на 26-й хвилині. Віктор Циганков віддав передачу до карного майданчика на Юхима Коноплю, той від лінії воріт відпасував назад під удар Олександру Зінченку, який влучно пробив по воротах англійців.

Збірна Англії зуміла зрівняти на 41-й хвилині. Гаррі Кейн відмінною діагональною передачею вивів віч-на-віч Кайла Вокера, який увірвався до штрафного майданчика та відправив м'яч у сітку воріт Георгія Бущана.

Турнірна таблиця групи збірної України у відборі на Євро-2024

Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 поєдинків.

У збірної Італії лише 2 матчі та 3 бали. Команда ділить третє-четверте місце з Північною Македонією (3 матчі).

Мальта - 0 балів - остання позиція.

Євро-2024

Кваліфікація. Група C

5-й тур

Україна - Англія 1:1

Голи: Зінченко, 26 - Вокер, 41

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко (Кривцов, 46), Забарний, Конопля, Степаненко, Зінченко (Буяльський, 75), Судаков (Сидорчук, 64), Мудрик (Назарина, 89), Циганков, Яремчук (Довбик, 64).

Англія: Пікфорд, Магуайр, Вокер, Гехі, Райс, Хендерсон, Чілвелл, Сака, (Галлагер, 86), Беллінгем (Рашфорд, 65), Меддісон (Фоден, 65), Кейн.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).