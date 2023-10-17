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Відбір на Євро-2024: Україна перемогла Мальту

17 жовтня, 2023 вiвторок
23:45
Спорт Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024

У вівторок, 17 жовтня, збірна України перемогла Мальту у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу з рахунком 3:1

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Рахунок у матчі відкрила Мальта - 12-й хвилині Пол Мбонг відірвався від центральних захисників України. На 38-й хвилині удар Георгія Судакова у штрафному майданчику Мальти переправив в свої ворота Раян Камензулі.

Згодом Україна отримала право виконати пенальті. За фол на Мудрику рефері призначив 11-метровий, який на 43-й хвилині реалізував Артем Довбик.

На 85-й хвилині Михайло Мудрик з-за меж штрафного забив свій перший гол у складі збірної.

Україна здобула четверту перемогу у відборі на Євро-2024.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.  У цьому вікні збірних Україна зіграла другий матч з Північною Македонією і перемогла 2:0.

За підсумками жовтневих матчів Україна вийшла на друге місце у групі. Збірна на три очки випереджає Італію, однак ті мають на одну гру менше.

Останній матч відбору Україна проведе 20 листопада. У номінально домашньому поєдинку в Німеччині збірна зіграє проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Євро-2024

Кваліфікація. Група С

17 жовтня

Мальта – Україна 1:3

Гол: Пол Мбонг, 12 – Камензулі, 38 (авт.), Довбик, 43 (пен.), Мудрик, 85

футбол
Сергій Ребров
Артем Довбик
Євро-2024
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