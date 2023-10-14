Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна вийшла вперед на 30-й хвилині, коли Георгій Судаков пробив з дальньої дистанції, а м'яч рикошетом від суперника влетів у сітку.

Вдруге команда Сергія Реброва забила наприкінці матчу в компенсований арбітром час. Олександр Караваєв помітив, що македонський голкіпер Столе Дмітрієвскі далеко вийшов з воріт та ефектно та точно пробив з лівого флангу.

Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та вийшла на друге місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.

Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія третя - з 7 очками. Мальта не набрала жодного пункту.

Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Євро-2024

Кваліфікація

Група С

14 жовтня

Прага, Чехія

Україна - Північна Македонія 2:0

Гол: Судаков, 30, Караваєв, 90+6

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко (Сидорчук, 77), Зубков (Малиновський, 68), Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 88), Довбик (Яремчук, 76)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Серафімов, Манев (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді, Атанасов (Адемі, 63), Елезі (Дорієв, 74), Ашковскі (Дімоскі, 46), Ельмас, Міовскі (Трайковскі, 84)

Попередження: Малиновський, 69, Серафімов, 90+2, Адемі, 90+4