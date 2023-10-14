Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
У суботу, 14 жовтня, збірна України перемогла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна вийшла вперед на 30-й хвилині, коли Георгій Судаков пробив з дальньої дистанції, а м'яч рикошетом від суперника влетів у сітку.
Вдруге команда Сергія Реброва забила наприкінці матчу в компенсований арбітром час. Олександр Караваєв помітив, що македонський голкіпер Столе Дмітрієвскі далеко вийшов з воріт та ефектно та точно пробив з лівого флангу.
Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та вийшла на друге місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.
Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія третя - з 7 очками. Мальта не набрала жодного пункту.
Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти.
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
Євро-2024
Кваліфікація
Група С
14 жовтня
Прага, Чехія
Україна - Північна Македонія 2:0
Гол: Судаков, 30, Караваєв, 90+6
Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко (Сидорчук, 77), Зубков (Малиновський, 68), Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 88), Довбик (Яремчук, 76)
Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Серафімов, Манев (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді, Атанасов (Адемі, 63), Елезі (Дорієв, 74), Ашковскі (Дімоскі, 46), Ельмас, Міовскі (Трайковскі, 84)
Попередження: Малиновський, 69, Серафімов, 90+2, Адемі, 90+4
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе