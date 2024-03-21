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Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Боснії і Герцеговини

21 березня, 2024 четвер
23:45
Новини Боснія - Україна

У четвер, 21 березня, збірна України зіграла проти Боснії і Герцеговини у плей-офф кваліфікації Євро-2024 і перемогла, відігравшись на останніх хвилинах

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Від початку, події пішли у річище, яке влаштовувало команду з Боснії і Герцоговини: повільна гра, в'язкі єдиноборства, паси поперек і назад. Попри перевагу у володінні м'ячем, українці фактично не створили жодного гольового моменту. Натомість суперник мав декілька потенційно небезпечних атак та ударів.

Другий тайм розпочався наче більш оптимістично для України. Принаймні наша команда підійшла ближче до воріт суперника. Але гра і надалі не клеїлась. До того ж не знайшлося жодного гравця, який взяв би ініціативу на себе і повів за собою партнерів. Або хоча б здійснив якісь нестандартні дії.

Натомість нехитра гра боснійців принесла результат. На 57-й хвилині простий простріл у штрафний майданчик закінчився зрізкою і автоголом Миколи Матвієнка.

Здавалося б після того українцям треба було б активізуватись і помчати вперед. Але ні швидкості, ні креативу у великій кількості не добавилось. Сергій Ребров намагався змінити ситуацію замінами, випустивши на підсилення атакувальних гравців – Руслана Малиновського та Романа Яремчука.

І заміни спрацювали Малиновський активізував центр поля, а Яремчук замкнув чи не першу обдуману атаку нашої збірної на 85-й хвилині.

А через три хвилини також просту атаку з протилежного флангу завершив Артем Довбик.

Україна, продемонструвавши жахливий повільний футбол, змогла таки зібратись у кінці гри і не без везіння забити стільки, скільки треба. І хоч здавалося б тактика суперників абсолютно домінувала, але Ребров своїми замінами зумів перевернути ситуацію з ніг на голову і вирвати таку потрібну нам перемогу.

У останньому матчі відбору збірна України зіграє з Ісландією, яка у паралельному матчі перемогла Ізраїль з рахунком 4:1.

Євро-2024

Кваліфікація. Півфінал плей-офф.

21 березня

Зениця, стадіон "Біліно Полє"

Боснія і Герцеговина – Україна 1:2

Голи: Матвієнко, 57 (авт.) - Яремчук, 85, Довбик, 88

Боснія і Герцеговина: Шехіч, Колашинац, Гаджікадунич, Ахмедходжіч (Ковачевіч, 82), Газібегович, Круніч (Рахмановіч, 90+2), Хайрадінович (Пʼяніч, 81), Цімірот, Дедіч (Чівич, 67), Демірович, Джеко

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, (Малиновський, 76), Бражко (Яремчук, 81), Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк, 76), Довбик (Таловєров,  90+2).

Попередження: Колашинац, 8, Матвієнко, 15, Газібегович, 26, Конопля, 58, Ахмедходжіч, 79, Ковачевіч, 90+4

Виступи збірної України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

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