Україна зіграла внічию з Італією та не змогла напряму вийти на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед вирішальною грою українці та італійці мали по 13 очок. Чинні чемпіони Європи займали друге місце та випереджали команду Сергія Реброва завдяки перемозі в особистій зустрічі 12 вересня у Мілані - 2:1.

Англія з 19 балами достроково гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) шанси на вихід до фінальної частини турніру втратили.

Для того, аби напряму потрапити на ЧЄ збірній України було необхідно перемагати Італію.

У першому таймі збірна Італії володіла ініціативою та мала чимало шансів відкрити рахунок. У кількох моментах команду Сергія Реброва від голу врятував голкіпер Анатолій Трубін.

По перерві українці виглядали переконливіше та примусили наприкінці гри захищатися чинних чемпіонів Європи. Проте здобути необхідну перемогу нашій збірній не вдалося.

Матч завершився внічию 0:0, яка вивела на Євро-2024 Італію.

Збірна України продовжить боротьбу за три путівки на Євро-2024 у плей-офф, де зіграють 12 команд з найкращим рейтингом у Лізі націй-2022/23. Там виступлять збірні, які не вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи за підсумками групового раунду відбору. Жеребкування відбудеться 23 листопада. Стикові матчі пройдуть у березні 2024 року.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Євро-2024

Кваліфікація

Група С. 10-й тур

20 листопада

Україна - Італія 0:0

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.