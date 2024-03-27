Польща по пенальті перемогла Уельс і стала останнім учасником Євро-2024
Збірна Польщі обіграла Уельс у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час гри Уельс - Польща завершився з рахунком 0:0. Командам довелося грати овертайм, проте і там кращого визначити не вдалось, тож гра перейшла в серію пенальті.
У битві одинадцятиметрових ударів Польща перемогла Уельс (5:4). Роберт Левандовські, Стефан Шиманські, Павел Франковські, Нікола Залевські та Кшиштоa Пйонтек реалізували свої пенальті.
У груповому раунді Євро-2024 збірна Польщі зіграє у групі D. Суперники - Франція, Австрія та Нідерланди.
- Увечері вівторка, 26 березня, збірна Грузії обіграла Грецію в серії післяматчевих пенальті та вийшла на Євро-2024.
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Матч Україна - Ісландія завершився з рахунком 2:1 на користь нашої збірної. Голи у ворота ісландців забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти.
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Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.
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