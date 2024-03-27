Польща по пенальті перемогла Уельс і стала останнім учасником Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час гри Уельс - Польща завершився з рахунком 0:0. Командам довелося грати овертайм, проте і там кращого визначити не вдалось, тож гра перейшла в серію пенальті.

У битві одинадцятиметрових ударів Польща перемогла Уельс (5:4). Роберт Левандовські, Стефан Шиманські, Павел Франковські, Нікола Залевські та Кшиштоa Пйонтек реалізували свої пенальті.

У груповому раунді Євро-2024 збірна Польщі зіграє у групі D. Суперники - Франція, Австрія та Нідерланди.