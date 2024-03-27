Євро-2024: букмекери назвали головних фаворитів, які шанси в України
Букмекери дали прогнози на переможця Євро-2024 після того, як визначились усі учасники турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Останні путівки на Євро-2024 вибороли Україна, Польща та Грузія. Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.
Головними фаворитами букмекери вважають Англію та Францію, на перемогу цих команд діє коефіцієнт 4,50. Високо оцінюються шанси Німеччини (7,00), Іспанії (8,00) та Португалії (9,00).
На перемогу України дають коефіцієнт 33,00. Наша національна команда займає 11 позицію у рейтингу потенційних переможців Євро-2024.
Усі групи Євро-2024:
Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія
Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія
Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія
Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, Польща
Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, УКРАЇНА
Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія
В 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп Євро-2024, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
- Увечері вівторка, 26 березня, збірна Грузії обіграла Грецію в серії післяматчевих пенальті та вийшла на Євро-2024.
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Матч Україна - Ісландія завершився з рахунком 2:1 на користь нашої збірної. Голи у ворота ісландців забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти.
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Збірна Польщі у серії пенальті перемогла Уельс.
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