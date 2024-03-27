Євро-2024: букмекери назвали головних фаворитів, які шанси в України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Останні путівки на Євро-2024 вибороли Україна, Польща та Грузія. Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

Головними фаворитами букмекери вважають Англію та Францію, на перемогу цих команд діє коефіцієнт 4,50. Високо оцінюються шанси Німеччини (7,00), Іспанії (8,00) та Португалії (9,00).

На перемогу України дають коефіцієнт 33,00. Наша національна команда займає 11 позицію у рейтингу потенційних переможців Євро-2024.

Усі групи Євро-2024:

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, Польща

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, УКРАЇНА

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія

В 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп Євро-2024, а також чотири найкращі володарі третіх місць.