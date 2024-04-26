Наталка Діденко спрогнозувала теплу та сонячну погоду найближчими вихідними

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що на вихідних переважатиме суха погода із "білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем". Проте найближчої ночі все ще можна очікувати дощі на північному сході України та ввечері в неділю на Лівобережжі.

Яка буде температура

Протягом суботи у більшості областей очікується +17...+22 °C, на сході Ураїни до +22...+26 °C.

У Києві 27 та 28 квітня буде сонячна погода, дощі не передбачаються. Максимальна температура повітря вдень - близько +17 °C.

Що чекати далі

За даними синоптикині, у понеділок, 29 квітня, температура повітря підвищиться на 2-5 градусів.

Водночас на Великдень в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +19...+25 °C. У ніч на Великдень буде сухо, а ось вдень 5 травня є ймовірність короткочасного дощу в західних, північних та центральних областях, на сході та півдні - сухо.