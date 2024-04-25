І не холодно, і не спекотно: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, найменш ймовірні дощі у східних областях, на півдні опади пройдуть місцями.

Найвища температура, як влітку, на сході: +25+28 °C. Дещо холодніше буде у південній частині України: +19...+25 °C та західних областях: +12...+18 °C. У центральних областях температура сягатиме +18...+24 °C, але від Житомирщини через Вінниччину пролягатиме холодна смуга, температура триматиметься на рівні +9...+12 °C.

Погода в столиці

У Києві 26 квітня буде дощова погода, можлива гроза. Впродовж дня ймовірні прояснення. Температура сягатиме +12...+14 °C.

Що буде на вихідних

Вихідними, 27 та 28 квітня, за прогнозом Наталки Діденко, в Україні буде і не холодно, і не спекотно. У денні години очікується +18...+23 °C, на сході до +26 °C.

Дощів на вихідних не прогнозують, погода буде сонячна.