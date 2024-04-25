І не холодно, і не спекотно: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
У п'ятницю, 26 квітня, у більшості регіонів України очікуються опади, місцями з грозами. Втім, вже на вихідних погода буде сонячною
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозом, найменш ймовірні дощі у східних областях, на півдні опади пройдуть місцями.
Найвища температура, як влітку, на сході: +25+28 °C. Дещо холодніше буде у південній частині України: +19...+25 °C та західних областях: +12...+18 °C. У центральних областях температура сягатиме +18...+24 °C, але від Житомирщини через Вінниччину пролягатиме холодна смуга, температура триматиметься на рівні +9...+12 °C.
Погода в столиці
У Києві 26 квітня буде дощова погода, можлива гроза. Впродовж дня ймовірні прояснення. Температура сягатиме +12...+14 °C.
Що буде на вихідних
Вихідними, 27 та 28 квітня, за прогнозом Наталки Діденко, в Україні буде і не холодно, і не спекотно. У денні години очікується +18...+23 °C, на сході до +26 °C.
Дощів на вихідних не прогнозують, погода буде сонячна.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.42 Купівля 39.42Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе