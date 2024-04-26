Польща готується до офіційного визнання ще однієї регіональної мови
Сейм Польщі ухвалив закон про включення сілезької мови до Закону про національні та етнічні меншини як другої регіональної мови поряд з кашубською
Про це повідомляє RMF24.
За результатами голосування, 236 депутатів підтримали закон, 186 проголосували проти й 5 утрималися.
Далі законопроєкт буде переданий до Сенату, а потім - якщо він отримає його підтримку - до президента Польщі Анджея Дуди.
Відповідно до закону, діти отримають можливість вивчення сілезької мови у школах, будуть встановлені двомовні таблички з назвами населених пунктів, де 20% мешканців використовують цю мову.
Окрім цього закон передбачає фінансування заходів, пов'язаних зі збереженням сілезької мови, а також введення двох представників носіїв сілезької мови до складу Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин.
Як зазначили у виданні, в ході перепису населення 2021 року сілезьку національність вказали 596 224 людини, з яких 236 588 - як свою першу національність, а 187 372 - як єдину національність. Використання сілезької мови в домашньому спілкуванні підтвердили 467 145 людей, з них 54 957 - як єдиної мови.
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Польський уряд 25 квітня схвалив розпорядження, яке визначає план допомоги польським фермерам, що останні місяці протестували біля кордону з Україною та урядових установ із вимогою більших пільг і фінансування.
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