Польща готується до офіційного визнання ще однієї регіональної мови

Про це повідомляє RMF24.

За результатами голосування, 236 депутатів підтримали закон, 186 проголосували проти й 5 утрималися.

Далі законопроєкт буде переданий до Сенату, а потім - якщо він отримає його підтримку - до президента Польщі Анджея Дуди.

Відповідно до закону, діти отримають можливість вивчення сілезької мови у школах, будуть встановлені двомовні таблички з назвами населених пунктів, де 20% мешканців використовують цю мову.

Окрім цього закон передбачає фінансування заходів, пов'язаних зі збереженням сілезької мови, а також введення двох представників носіїв сілезької мови до складу Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин.

Як зазначили у виданні, в ході перепису населення 2021 року сілезьку національність вказали 596 224 людини, з яких 236 588 - як свою першу національність, а 187 372 - як єдину національність. Використання сілезької мови в домашньому спілкуванні підтвердили 467 145 людей, з них 54 957 - як єдиної мови.