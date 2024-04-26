Уряд Польщі погодив план допомоги фермерам, які протестували на кордоні з Україною

Про це повідомляє RMF FM.

Як пояснив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, польські фермери, які продали зерно з 1 січня по 10 березня, отримають дотацію в розмірі 200 злотих за тонну.

Для фермерів, які продали зерно з 11 березня і будуть робити це до кінця травня, заплановано 300 злотих за тонну.

За словами Колодзєйчака, правила Європейського Союзу передбачають лише допомогу з розрахунку на гектар, тож розмір допомоги фермерам визначається на основі врожайності за даними Центрального статистичного управління.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Ян Грабєц зауважив, що рішення уряду працює "заднім числом", позаяк переговори з фермерами тривали в останні тижні та місяці.

"Ми не хочемо ставити тих фермерів, які після зустрічей з прем'єр-міністром вирішили продати зерно, навіть за заниженими цінами, які можна отримати сьогодні, в погане становище", – запевнив він.

З кінця минулого року фермери в Польщі влаштовували протести, зокрема блокуючи пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагали припинити ввезення української сільгосппродукції та пом'якшити екологічні норми ЄС, які звинувачували у власних збитках.

Що відомо про протести поляків на кордоні з Україною

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.