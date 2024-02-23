"Готові до розумних компромісів": Шмигаль про переговори з Польщею щодо ситуації на кордоні

Про це він написав у телеграм.

"Серед ключових питань - це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів", - сказав він.

Шмигаль також анонсував рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - "Велика Паладь - Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для українців.