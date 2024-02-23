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"Готові до розумних компромісів": Шмигаль про переговори з Польщею щодо ситуації на кордоні

23 лютого, 2024 п'ятниця
13:06
Суспільство Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні

Про це він написав у телеграм.

"Серед ключових питань - це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів", - сказав він.

Шмигаль також анонсував рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - "Велика Паладь - Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для українців.

  • Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

  • Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
  • Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
  • Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
  • 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
  • З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
  • У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
  • 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
  • Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.
  • Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України.

Теги:
Світ
Україна
Польща
Угорщина
Денис Шмигаль
акції протестів
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