"Готові до розумних компромісів": Шмигаль про переговори з Польщею щодо ситуації на кордоні
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні
Про це він написав у телеграм.
"Серед ключових питань - це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів", - сказав він.
Шмигаль також анонсував рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - "Велика Паладь - Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для українців.
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Що відомо про протести на українсько-польському кордоні
- Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
- Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
- З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
- У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
- 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
- Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.
- Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України.
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