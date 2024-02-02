Польські фермери анонсували страйк по всій країні та поновлення блокади кордону з Україною

Про це йдеться у заяві профспілки.

"Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк", - йдеться у заяві.



Фермери наголошують, що згода на імплементацію «Європейської зеленої угоди», стратегії ЄС «від ферми до столика» та Спільна сільськогосподарська політика Європейського Союзу відсутні в запропонованому вигляді.

Вони вважають, що польський уряд повинен мати чіткий план сільськогосподарського виробництва, рентабельності виробництва, реконструкції польської переробки та торгівлі.

"Ми будемо боротися за це до кінця. Польські сімейні ферми є основою продовольчої безпеки країни. Здорова польська їжа, вироблена польськими фермерами, є основою для харчування та здоров’я громадян Республіки Польща. Президія "Солідарності" закликає до солідарності всієї аграрної спільноти", - підкреслили у заяві фермери.



Вони закликали до єдності та конструктивних дій на благо всієї аграрної спільноти.

Фермери попередили, що з 9 лютого по 10 березня в рамках аграрних протестів профспілки тимчасово перекриють деякі дороги по всій країні, а також заблокують пункти пропуску на кордоні з Україною.



"Просимо наших співвітчизників з розумінням та усвідомленням ситуації, в якій ми всі опинилися. Ми боремося за наше спільне благо, яке полягає в тому, щоб захистити польські сімейні ферми, часто ферми кількох поколінь, від краху та банкрутства", - додається у заяві.

Реакція України

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону сказав, що Державна прикордонна служба України наразі не отримувала від Польщі офіційного підтвердження інформації про можливе повторне блокування кордону польськими фермерами.

"У відкритих джерелах ми також бачили цю інформацію, але від колег - польських прикордонників - ми поки що не отримували якогось офіційного підтвердження того, що таке може статися", - сказав він.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині-Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.

Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною. Тепер Київ очікує подальших кроків від Варшави.

Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною.