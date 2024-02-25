Польща вже притягнула до відповідальності провокаторів на українсько-польському кордоні, - Шмигаль

Про це прем'єр заявив на форумі "Україна. 2024 рік".

Він зауважив, що протести відбуваються на фоні війни Росії в Європі в гібридному форматі, тому є підтримка радикальних проросійських політичних сил на території цілого ЄС, зокрема і в Польщі.

"І це, звичайно, створює ці жахливі речі, які ми бачимо, коли висипають зерно. Протиправно", - заявив Шмигаль.

За його словами, польський уряд реагує адекватно, Україна знаходиться в контакті з ним. Він додав, що коли порушується право, польська поліція реагує.

"Перші порушники вже постали перед судом. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Тобто всі ці кроки польська сторона робить", - наголосив голова уряду України.

З Української сторони були озвучені 5 пунктів, а також проговорено це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і з самою Єврокомісією.

"І зараз будемо ці 5 пунктів реалізовувати буквально дуже швидко. Будем працювати на щоденній основі. Стосовно компромісів, ми уже запровадили з 16 вересня механізм верифікації на 4 групи зернових. Ми також готові іти в частині запровадження рівня експорту для яєць, м’яса курки й цукру на рівні 2023-2022 років. Це достатньо великі об’єми. Ми готові їх зафіксувати і рухатись в цих межах", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, що окружна прокуратура польського міста Глівіце оголосила про підозру фермеру, який під час акції протесту в Гожичах розмістив на тракторі плакат зі зверненням до Путіна. Чоловіку загрожує 3 роки ув'язнення.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, це те, що із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг-Зосин" після того, як напередодні заблокували його.