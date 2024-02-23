Польська прокуратура оголосила про підозру фермеру за розміщення під час протесту на тракторі плаката проросійським гаслом

Про це повідомляє пресслужба Окружної прокуратури міста Глівіце.

За даними прокуратури, 20 лютого близько 15:00 співробітники поліції, які забезпечували охорону загальнопольського протесту фермерів у Гожичах, затримали водія трактора через те, що на передній частині його транспортного засобу був прикріплений банер з рукописним написом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими правителями", а на лонжероні був розміщений прапор СРСР.

Правоохоронці встановили особу водія трактора, підготували фото- й відеодокументацію, склали протокол огляду, а також вилучили банер і прапор.

У прокуратурі зазначили, що чоловіка підозрюють у пропаганді ідеології, яка закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне або соціальне життя, демонстрації прапора, транспаранта зі змістом такої ідеології.

За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до трьох років.

Провадження у справі триває. Наразі прокурор, оцінивши зібрані докази, прийматиме рішення про подальші дії.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, це те, що із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Група українських міністрів із заступниками на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем увечері 23 лютого прибула до пункту пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні. Втім зустріч з польськими колегами не відбулася.