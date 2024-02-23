Польська прокуратура оголосила про підозру фермеру за розміщення під час протесту на тракторі плаката проросійським гаслом
Окружна прокуратура польського міста Глівіце оголосила про підозру фермеру, який під час акції протесту в Гожичах розмістив на тракторі плакат зі зверненням до Путіна. Чоловіку загрожує 3 роки ув'язнення
Про це повідомляє пресслужба Окружної прокуратури міста Глівіце.
За даними прокуратури, 20 лютого близько 15:00 співробітники поліції, які забезпечували охорону загальнопольського протесту фермерів у Гожичах, затримали водія трактора через те, що на передній частині його транспортного засобу був прикріплений банер з рукописним написом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими правителями", а на лонжероні був розміщений прапор СРСР.
Правоохоронці встановили особу водія трактора, підготували фото- й відеодокументацію, склали протокол огляду, а також вилучили банер і прапор.
У прокуратурі зазначили, що чоловіка підозрюють у пропаганді ідеології, яка закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне або соціальне життя, демонстрації прапора, транспаранта зі змістом такої ідеології.
За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до трьох років.
Провадження у справі триває. Наразі прокурор, оцінивши зібрані докази, прийматиме рішення про подальші дії.
Що відомо про протести на українсько-польському кордоні
7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, це те, що із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.
Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.
Група українських міністрів із заступниками на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем увечері 23 лютого прибула до пункту пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні. Втім зустріч з польськими колегами не відбулася.
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