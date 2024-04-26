"Дистанційних документів не буде": в ОП заявили, що чоловіки 18-60 років зможуть оформити папери лише в Україні
Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи лише на території України
Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".
За його словами, такий крок влади щодо чоловіків призовного віку – не помста, а вимушений захід країни, яка перебуває у стані війни.
"Я не хочу, щоб засуджували державу, яка шукає будь-які механізми свого виживання і їх використовує", - наголосив Подоляк.
"Є очевидне роз'яснення, що сервіс призупинений щодо дистанційного отримання певних документів. Це – нормально. "Дистанційно" – це ж послуга, а не обов'язок держави це робити. Держава зупиняє цю послугу, зважаючи на те, що певні громадяни зупинили свої обов'язки перед державою. І це – нормально, тому я б радив до цього ставитись спокійно", – додав він.
Подоляк заявив, що засуджує людей, які виїхали з України й не прагнуть їй допомагати.
"Тобто ні донатів, ні економічної допомоги, ні протестів, акцій, маніфестацій на вулицях інших країн, коли нам потрібна була допомога. Ні бажання інакше допомогти країні, ні бажання повернутися, попри свій страх, і виконати певний обов'язок", - сказав радник керівника ОП.
При цьому він радить дочекатися додаткових роз'яснень щодо того, як працюватимуть консульські служби після набуття чинності закону про мобілізацію.
"Є абсолютно чітка позиція держави – дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці", - резюмував Подоляк.
- Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України"
- Згідно з постановою Кабміну чоловіки призовного віку відтепер зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби.
- 25 квітня речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що Україна працює над тим, аби громадяни могли оновити військово-облікові дані в консульських установах.
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