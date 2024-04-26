"США антагонізують Путіна, щоб змусити його поширити війну на інші регіони": добірка фейків у світі за 26 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 26 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 квітня у світі з'явилися дві маніпуляції.
Маніпуляція: Коментуючи новий пакет допомоги Штатів для України, колишній підполковник армії США Тоні Шаффер заявив: "Все, що вони (США, – ред.) роблять, – це намагаються грати на рівні Путіна і намагаються антагонізувати Путіна, щоб змусити його поширити війну на інші регіони".
Спростування: Підтримка США є критично важливим компонентом обороноздатності України. Наведене вище твердження має на меті спотворити факти, зобразивши рішучі дії США у відповідь на російську агресію як агресивні та провокаційні.
Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате у коментарі американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Конгрес США розмахує прапором чужої країни, яку вони активно знищують, який використовується з явною метою, Адміністрація Байдена цього не приховує, щоб послабити Росію – не для захисту України, а для послаблення Росії. Якби вони дбали про захист України, вони б не блокували дипломатію на кожному кроці – до вторгнення Росії та після вторгнення Росії".
Спростування: Подібними заявами спікер намагається зобразити країну-терористку у ролі жертви. Насправді єдина держава, яка відкрито прагне знищити Україну та відхиляє дипломатичне вирішення конфлікту – Росія.
- Раніше американське видання The American Conservative поширило фейк, що Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України.
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