Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 квітня у світі з'явилися дві маніпуляції.

Маніпуляція: Коментуючи новий пакет допомоги Штатів для України, колишній підполковник армії США Тоні Шаффер заявив: "Все, що вони (США, – ред.) роблять, – це намагаються грати на рівні Путіна і намагаються антагонізувати Путіна, щоб змусити його поширити війну на інші регіони".

Спростування: Підтримка США є критично важливим компонентом обороноздатності України. Наведене вище твердження має на меті спотворити факти, зобразивши рішучі дії США у відповідь на російську агресію як агресивні та провокаційні.

Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате у коментарі американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Конгрес США розмахує прапором чужої країни, яку вони активно знищують, який використовується з явною метою, Адміністрація Байдена цього не приховує, щоб послабити Росію – не для захисту України, а для послаблення Росії. Якби вони дбали про захист України, вони б не блокували дипломатію на кожному кроці – до вторгнення Росії та після вторгнення Росії".

Спростування: Подібними заявами спікер намагається зобразити країну-терористку у ролі жертви. Насправді єдина держава, яка відкрито прагне знищити Україну та відхиляє дипломатичне вирішення конфлікту – Росія.