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"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня

24 квітня, 2024 середа
15:35
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 24 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 квітня у світі з'явилися два фейки та одна маніпуляція. 

Дезінформація: Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X: "Сподівання адміністрації направити всі ці гроші в Україну – це подальше приховування повного і цілковитого знищення української нації".

Спростування: Такі заяви спрямовані на дискредитацію та припинення допомоги Україні. Насправді пакет військової допомоги США Україні спрямований на посилення обороноздатності нашої держави проти російської агресії. 

Маніпуляція: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер в інтерв'ю американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Слава Україні" і "Героям слава" – це бандерівські гасла – те саме, що "Зіг хайль" для нацистської Німеччини. Ці гасла вигукував Бандера, коли спалював євреїв, коли вбивали людей". 

Спростування: Ототожнення українського національного гасла "Слава Україні" з нацистським "Зіг Хайль" є рашистською тактикою, спрямованою на демонізацію патріотизму українців в очах російської та західної аудиторій.

Дезінформація: Американське видання The American Conservative написало: "Москва спочатку прагнула нейтралітету для України як розв'язання проблеми ворожості України до Росії та її співпраці з НАТО, а не територіального підкорення чи завоювання". 

Спростування: Подібні висловлювання – це лише чергові спроби виправдати безпідставну російську агресію проти України. Насправді з початку повномасштабної війни мета армії РФ була очевидна: заволодіння українською територією та насильницька русифікація захоплених міст для консолідації своєї влади й ідеології "русского міра".

  • 20 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про те, що нібито в Слов'янську Донецької області були ліквідовані найманці з Франції.
Теги:
Україна
Степан Бандера
Війна з Росією
фейк
НАТО
США
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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