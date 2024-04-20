"У Слов'янську ліквідовано французьких найманців": черговий фейк РФ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Російські війська завдали удару по розташуванню українських артилеристів і, найімовірніше, там були французи, які привезли для ЗСУ установки CAESAR", - повідомляють росЗМІ.

Насправді такі заяви пропагандистів - це спроба виправдати терористичний удар по Слов'янську 15 квітня. Окупанти обстріляли місто ракетою-бомбою "Гром-Е1", пошкодили два багатоквартирні будинки, заклад освіти та будівлю банку.