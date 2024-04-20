"У Слов'янську ліквідовано французьких найманців": черговий фейк РФ
Російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про те, що нібито в Слов'янську Донецької області були ліквідовані найманці з Франції
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Російські війська завдали удару по розташуванню українських артилеристів і, найімовірніше, там були французи, які привезли для ЗСУ установки CAESAR", - повідомляють росЗМІ.
Насправді такі заяви пропагандистів - це спроба виправдати терористичний удар по Слов'янську 15 квітня. Окупанти обстріляли місто ракетою-бомбою "Гром-Е1", пошкодили два багатоквартирні будинки, заклад освіти та будівлю банку.
- Російський державний пропагандистський канал "Перший" показав сюжет про буцімто канадських найманців у лавах ЗСУ.
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