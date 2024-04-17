РФ вигадала фейк про канадських найманців у ЗСУ: до чого тут Удмуртська Республіка

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"У сюжеті пропагандист-воєнкор підходить до одного з російських військових, який на камеру показує нібито канадські шеврони і прапор, які буцімто знайшли на українських позиціях", - розповіли у Центрі.

Експерти ЦПД помітили з-поміж символіки, яку роспропагандисти видали за канадську, прапор та герб Удмуртської Республіки - частини Приволзького федерального округу РФ.

"Цей так званий сюжет є яскравим прикладом того, як Кремль використовує російське телебачення для зомбування власного населення, роблячи його більш схильним до сприйняття певних ідей або переконань без критичного аналізу", - наголосили у ЦПД.

Фото: ЦПД