"Студентам КПІ заблокували картки для проходу в гуртожиток - для розблокування треба прийти в ТЦК": росіяни вигадали новий фейк
Пропагандистські Telegram-канали поширюють фейк про те, що нібито студентам КПІ ім. Ігоря Сікорського заблокували картки для проходу в гуртожиток, а для розблокування треба оновити дані в ТЦК та СП
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як доказ пропагандисти демонструють фото начебто відповідного листа.
"Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє, що це черговий фейк російських пропагандистів, який було зроблено у текстовому редакторі та сфотографовано на території РФ. Ніяких подібних обмежень в українських гуртожитках немає", - зазначили в ЦПД.
Також у Центрі заявили, що таким чином росіяни намагаються залякати студентів українських вишів, посіяти панічні настрої серед населення та посилити наратив "воювати до останнього українця".
Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation
- 15 квітня стало відомо, що пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито перешкоджають евакуації цивільних, аби сповільнити наступ російських військ на Часів Яр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.86
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе