"Студентам КПІ заблокували картки для проходу в гуртожиток - для розблокування треба прийти в ТЦК": росіяни вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як доказ пропагандисти демонструють фото начебто відповідного листа.

"Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє, що це черговий фейк російських пропагандистів, який було зроблено у текстовому редакторі та сфотографовано на території РФ. Ніяких подібних обмежень в українських гуртожитках немає", - зазначили в ЦПД.

Також у Центрі заявили, що таким чином росіяни намагаються залякати студентів українських вишів, посіяти панічні настрої серед населення та посилити наратив "воювати до останнього українця".

Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation