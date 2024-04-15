"ЗСУ перешкоджають евакуації жителів Часового Яру": роспропаганда поширює новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Насправді ж місцева влада закликає цивільних евакуюватися з небезпечних зон.

"Правда: заяви пропаганди про те, що цивільних не випускають з Часового Яру, не відповідають дійсності. Навпаки, місцева влада їх закликає і заохочує скористатись наявними можливостями для евакуації", - йдеться у повідомленні.

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За словами начальника Часовоярської МВА Сергія Чауса, «основним аргументом для евакуації з міста є руйнування житла.

"Протягом останніх тижнів ми фактично бачили невелике посилення евакуації. Щоденне не змінювалося: одна-дві, максимум три особи, але фактично щодня люди виїжджали… На жаль, основним аргументом для евакуації є руйнування житла", - сказав він.