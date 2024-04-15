"ЗСУ перешкоджають евакуації жителів Часового Яру": роспропаганда поширює новий фейк
Пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито перешкоджають евакуації цивільних, аби сповільнити наступ російських військ на Часів Яр
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Насправді ж місцева влада закликає цивільних евакуюватися з небезпечних зон.
"Правда: заяви пропаганди про те, що цивільних не випускають з Часового Яру, не відповідають дійсності. Навпаки, місцева влада їх закликає і заохочує скористатись наявними можливостями для евакуації", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Сили оборони штурмують позиції РФ, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков про ситуацію навколо Часового Яру
За словами начальника Часовоярської МВА Сергія Чауса, «основним аргументом для евакуації з міста є руйнування житла.
"Протягом останніх тижнів ми фактично бачили невелике посилення евакуації. Щоденне не змінювалося: одна-дві, максимум три особи, але фактично щодня люди виїжджали… На жаль, основним аргументом для евакуації є руйнування житла", - сказав він.
- 15 квітня повідомлялось, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, чи зможуть росіяни захопити Часів Яр до 9 травня.
- 15 квітня стало відомо, що у місті Часів Яр Донецької області, яке безперервно атакує ворог, залишаються близько 700 осіб. Люди погоджуються виїжджати лише тоді, коли втрачають житло.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.26 Купівля 39.26Продаж 39.76
- EUR Купівля 41.9Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе