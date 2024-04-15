Атаки РФ на Часів Яр: у МВА назвали основний аргумент тих, хто відмовляється евакуюватися

Про це 15 квітня "Радіо Свобода" сказав начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"Протягом останніх тижнів ми фактично бачили невелике посилення евакуації. Щоденне не змінювалося: одна-дві, максимум три особи, але фактично щодня люди виїжджали… На жаль, основним аргументом для евакуації є руйнування житла. Ця тема, на жаль, працює стовідсотково. Тоді вже люди махають рукою і кажуть, що "все, їдемо". Але на жаль, у цих варіантах дуже часто втрачено документи. Тому люди самі собі роблять зайвий клопіт, який потім дуже важко розібрати", - розповів він.

За словами чиновника, доставляти гуманітарну допомогу все важче. Може настати момент, коли людей не зможуть ні вивезти, ні забезпечити продовольством.

"На цей час ще виходить. Але ми розуміємо, що все складніше. Це один момент. І другий момент, що може настати та хвилина, коли ми просто фізично не зможемо цього зробити. Це ми кажемо відкрито, попереджаємо людей. Є райони, куди ми вже не можемо виїхати через активність дронів", - резюмував Чаус.

Варто зазначити, що в разі захоплення Часового Яру окупанти відкриють собі шлях на Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ.