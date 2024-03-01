РФ робить "потужний ривок" на Часів Яр, щоб відкрити собі шлях на Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ, – ОСУВ "Хортиця"
Російські війська нині зосередилися на захопленні Часового Яру Донецької області, який відкриє ворогу дорогу для продовження наступальних дій
Про це "Радіо Свобода" сказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Вони (росіяни, - ред.) акумулюють дуже потужні свої сили, й станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І, звичайно, основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов'янська агломерація", - сказав він.
"Тому ворог не шкодує своїх зусиль, намагається скористатися моментом – доволі довгий час використовує тактику "бігти туди, куди ллється", шукає слабкі місця. І при найменшій нагоді десь прорвати оборону посилює свої угруповання і вдається до штурмових дій", - додав речник.
За його словами, до оборони Часового Яру ЗСУ готувалися вже давно, на цьому напрямку на ворога чекають мінні поля – як протитанкові, так і протипіхотні. Також Сили оборони зробили насипи й протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.
"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", – резюмував Євлаш.
- Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
- Того ж дня Лиховій заявив, що Росія продовжує спроби наступу у напрямку села Орлівка з трьох напрямків, але не має успіху. Авіація та артилерія РФ перетворюють фортифікації та села на руїни, тому іноді ЗСУ змушені відходити.
- 27 лютого українські війська відійшли від сіл Сєверне й Степове, що під Авдіївкою.
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