РФ робить "потужний ривок" на Часів Яр, щоб відкрити собі шлях на Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ, – ОСУВ "Хортиця"

Про це "Радіо Свобода" сказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Вони (росіяни, - ред.) акумулюють дуже потужні свої сили, й станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І, звичайно, основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов'янська агломерація", - сказав він.

"Тому ворог не шкодує своїх зусиль, намагається скористатися моментом – доволі довгий час використовує тактику "бігти туди, куди ллється", шукає слабкі місця. І при найменшій нагоді десь прорвати оборону посилює свої угруповання і вдається до штурмових дій", - додав речник.

За його словами, до оборони Часового Яру ЗСУ готувалися вже давно, на цьому напрямку на ворога чекають мінні поля – як протитанкові, так і протипіхотні. Також Сили оборони зробили насипи й протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", – резюмував Євлаш.