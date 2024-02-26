Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного, - ОСУВ "Таврія"

Окупанти намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного, - ОСУВ "Таврія"

26 лютого, 2024 понедiлок
18:56
Війна з Росією Воїни ТрО відбили штурм росіян на Луганщині й знищили десятки окупантів

Росія продовжує спроби наступу у напрямку села Орлівка з трьох напрямків, але не має успіху. Авіація і артилерія РФ перетворюють фортифікації та села на руїни, тому іноді ЗСУ змушені відходити

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Сили оборони, дійсно, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху", - сказав він.

За його словами, українські військові докладають максимум зусиль, щоб знищувати окупантів, які наступають збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого "гарматного м'яса", маючи перевагу в авіації та артилерії".

Лиховій зазначив, що на Авдіївському напрямку російська авіація і артилерія перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на руїни, тому іноді Сили оборони змушені відходити.

Він також розповів, що росіяни скидають керовані авіабомби зі значної відстані від лінії розмежування, де ворожі літаки недосяжні для української ППО.

"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика — 250 кг, 500 кг чи 1000 кг, то руйнівна здатність їх дуже велика, вони перетворюють фортифікації, населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому наші підрозділи змушені подекуди відходити з займаних позицій. Але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр на позиції, які більш захищені", - пояснив речник.

За словами Лиховія, після того, як російська авіація й артилерія "знищили все, що попереду", у зруйновані населені пункти заходять їхні штурмові групи, але із захоплених сіл або позицій їх часто вибивають Сили оборони.

"Там (на Запорізькому напрямку, - ред.) відкрита місцевість і ворог так само наступає малими штурмовими групами, але поступово збільшує їх чисельність, використовуючи бронетехніку, із закиданням десанту в межі того самого Роботиного. Але на тлі Авдіївського і Мар'їнського напрямку, де було понад 40 атак ворога в н.п. Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Запорізький напрямок хоч і гарячий, але зараз звідти менше новин про якісь успіхи противника”, - сказав речник, зауваживши, що погода дозволяє РФ переміщувати особовий склад на квадроциклах, тобто окупанти урізноманітнюють свою тактику.

  • Напередодні, 24 лютого, моніторингова платформа DeepState повідомила, що російські терористи окупували Ласточкине на Донеччині.
  • За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога, зокрема в районі Ласточкиного.
  • 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Роберт де Ніро
24 лютого, 2024 субота
Роберт Де Ніро, Imagine Dragons та інші: понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки
Олексій Навальний
25 лютого, 2024 неділя
Буданов запевнив, що Навальний дійсно загинув від тромбу
російські окупанти
25 лютого, 2024 неділя
Росіяни розстріляли 7 українських військовополонених біля Бахмута: прокуратура почала розслідування
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.18
    Купівля 38.18
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 лютого
20:03
російський паспорт
Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів
20:02
США і РФ
У США заявляють, що Росія вже почала втручання у вибори 2024 року, - NBC News
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Пам’ять метелика, або Не дивіться у минуле
19:51
Джейкоб Ротшильд
У віці 87 років помер британський фінансист Джейкоб Ротшильд
19:41
Ексклюзив
кримський міст
"Перетвориться на пастку": член Меджлісу Барієв пояснив, чим загрожує окупантам знищення Кримському мосту
19:30
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Росія хоче поставити цивілізований світ на коліна до 2030 року, - Портников
19:25
ЗСУ
За добу ворог 73 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони, 23 з них - на Мар'їнському напрямку
19:23
санкції проти Росії
ЄС торік продав для РФ технологій для озброєння на десятки мільйонів євро - Bloomberg
19:09
зруйнована школа
Кожна сьома українська школа пошкоджена через агресію Росії, - МОН
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 733-го дня війни: Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, а в 150 містах світу відбулися акції на підтримку України
18:45
Знову фіксуємо незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща
Після диверсії на польській залізниці утилізують 30 тонн української кукурудзи
18:44
Путін
Лідери європейських країн у Парижі обговорили загрози з боку Путіна
18:41
Огляд
На фото: Потап
Потап "в екзилі": що робить Олексій Потапенко за кордоном
18:20
Оновлено
депортація дітей
Україна відкрила міжнародну платформу для звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних
18:10
Оновлено
Угорський парламент
Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО
18:09
OPINION
Борислав Береза
Русня завжди бреше
18:07
Олександр Зубков, Олександрія - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
18:02
Полонені
Росіяни опублікували імена полонених, яких нібито не хоче забирати Україна. У Координаційному штабі відреагували
17:45
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити ЗСУ на деяких позиціях, - офіцер ЗСУ Лазуткін
17:40
Оновлено
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
У Німеччині підтвердили, що російський дрон переслідував кортеж Бербок на Миколаївщині
17:28
Комп'ютери Сил оборони намагалися вразити шкідливим програмним забезпеченням, яке надсилали через Signal
17:24
Оновлено
Олександрія - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Олександрію", "Зоря" здолала "Ворсклу": результати усіх матчів 18-го туру УПЛ
17:12
польскі фермери, блокада кордону
Польські фермери оголосили про намір заблокувати пункти пропуску на кордоні з Литвою
17:05
Ексклюзив
Придністров'я
"Готові до будь-якого розвитку подій": Гуменюк припустила, яких провокацій можна очікувати з боку Придністров'я
16:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що окремі країни НАТО нібито обговорюють можливість відправлення своїх військових до України
16:42
фейк
"Розрекламований контрнаступ виявився катастрофою": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 26 лютого
16:35
Сергій Пашинський
ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Пашинському
16:31
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
16:26
Смартфон
Атестати й дипломи в Дії: в Україні тестуватимуть нову послугу
16:23
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ вийшли з Ласточкиного біля Авдіївки та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога
16:16
Обіцяв повернути додому безвісти зниклих та полонених: СБУ викрила в’язня, який видурював гроші у родичів військових
16:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:08
Інтерв’ю
Генерал США Філіп Брідлав
Генерал США Філіп Брідлав: "Ми повинні дати Україні те, що взяли б самі, якби пішли туди воювати"
16:00
OPINION
Дмитро Золотухін
Чому Путін перемагає?
15:58
Олаф Шольц
Шольц вважає, що постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну
15:48
Внутрішні репресії та підтримка війни проти України: Рада ЄС продовжила санкції щодо Білорусі
15:38
росія прапор занепад
Аби зазомбувати юне населення ТОТ, Росія примушує його брати участь у "фестивалі молоді", - Спротив
15:30
Ексклюзив
Окупанти, Херсон, Херсонщина
На лівобережжі Херсонщини росіянам забороняють використовувати бронетехніку, між окупантами виникають сутички, - Гуменюк
15:06
Оновлено
Володимир Зеленський і Ніколай Денков
Прем'єр Болгарії прибув до України та зустрівся із Зеленським
14:48
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
В ОП підтвердили, що Україна працює над відкриттям одного з аеропортів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV