Окупанти намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного, - ОСУВ "Таврія"

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Сили оборони, дійсно, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху", - сказав він.

За його словами, українські військові докладають максимум зусиль, щоб знищувати окупантів, які наступають збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого "гарматного м'яса", маючи перевагу в авіації та артилерії".

Лиховій зазначив, що на Авдіївському напрямку російська авіація і артилерія перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на руїни, тому іноді Сили оборони змушені відходити.

Він також розповів, що росіяни скидають керовані авіабомби зі значної відстані від лінії розмежування, де ворожі літаки недосяжні для української ППО.

"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика — 250 кг, 500 кг чи 1000 кг, то руйнівна здатність їх дуже велика, вони перетворюють фортифікації, населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому наші підрозділи змушені подекуди відходити з займаних позицій. Але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр на позиції, які більш захищені", - пояснив речник.

За словами Лиховія, після того, як російська авіація й артилерія "знищили все, що попереду", у зруйновані населені пункти заходять їхні штурмові групи, але із захоплених сіл або позицій їх часто вибивають Сили оборони.

"Там (на Запорізькому напрямку, - ред.) відкрита місцевість і ворог так само наступає малими штурмовими групами, але поступово збільшує їх чисельність, використовуючи бронетехніку, із закиданням десанту в межі того самого Роботиного. Але на тлі Авдіївського і Мар'їнського напрямку, де було понад 40 атак ворога в н.п. Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Запорізький напрямок хоч і гарячий, але зараз звідти менше новин про якісь успіхи противника”, - сказав речник, зауваживши, що погода дозволяє РФ переміщувати особовий склад на квадроциклах, тобто окупанти урізноманітнюють свою тактику.