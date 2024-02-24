Росія окупувала Ласточкине неподалік Авдіївки, – DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - йдеться у повідомленні.

Стосовно ситуації у Роботиному Запорізької області, за інформацією DS, ворог іноді проривається в село, проте для росіян це дорога в один кінець

"Зараз в мережі достатньо кадрів присутності ворожих груп та певних одиниць техніки, але це пов'язано з їх банзай-атаками на село. Вони не вступаючи в бій, заходять в Роботине з надією закріпитися, але наслідки для всіх очевидні - їх знаходять, ліквідовують або беруть в полон", - пишуть аналітики.