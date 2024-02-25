ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки
У неділю, 25 лютого, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Сили оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине на Авдіївському напрямку
Про це повідомляє hromadske.
Зазначається, що українські військові відійшли від села і зайняли підготовлені оборонні позиції.
Лиховій додав, що зараз на цьому напрямку тривають запеклі бої.
"Ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони", - зазначив речник ОСУВ "Таврія".
- Напередодні, 24 лютого, моніторингова платформа DeepState повідомила, що російські терористи окупували Ласточкине на Донеччині.
- За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога, зокрема в районі Ласточкиного.
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