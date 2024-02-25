ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що українські військові відійшли від села і зайняли підготовлені оборонні позиції.

Лиховій додав, що зараз на цьому напрямку тривають запеклі бої.

"Ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони", - зазначив речник ОСУВ "Таврія".