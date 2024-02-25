Сили оборони за добу відбили низку атак РФ на 7 напрямках, найбільше - на Мар'їнському, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Росіяни завдали ударів по Україні "шахедами": ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Іванівка Харківської області; Надія Луганської області; Зарічне, Богданівка, Нью-Йорк, Диліївка, Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника.