Сили оборони України вийшли з сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою, - ОСУВ "Таврія"
Українські війська відійшли від сіл Сєверне й Степове, що під Авдіївкою
Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл - Сєверне та Степове", - розповів він.
Лиховій зауважив, що запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора та вночі проти 27 лютого.
- 26 лютого Лиховій повідомив, що ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
- Того ж дня речник ОСУВ "Таврія" заявив, що Росія продовжує спроби наступу у напрямку села Орлівка з трьох напрямків, але не має успіху. Авіація і артилерія РФ перетворюють фортифікації та села на руїни, тому іноді ЗСУ змушені відходити.
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