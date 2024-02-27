Сили оборони України вийшли з сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою, - ОСУВ "Таврія"

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл - Сєверне та Степове", - розповів він.

Лиховій зауважив, що запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора та вночі проти 27 лютого.