РФ намагається прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас і захопити Часів Яр, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенної роботи на фронті заявив про необхідність підвищення якості підготовки військ, нарощування чисельності БПЛА з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій для зниження бойового потенціалу росіян
Про це він написав у телеграм.
"Працював на іншому, дуже важливому та небезпечному напрямку. Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", - відзвітував головком.
За словами Сирського, реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога".
Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії, зазначив він.
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Сирський підкреслив, що загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.
"Головний висновок з дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника", - заявив головнокомандувач ЗСУ.
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Сили оборони продовжують проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів.
"Головна задача цих заходів ‐ нарощування боєздатності наших військ, збереження життя наших воїнів, зриву планів ворога, забезпечення підготовки резервів", - резюмував Сирський.
Фото: https://t.me/osirskiy
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 36 атак російських загарбників.
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