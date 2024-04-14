РФ намагається прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас і захопити Часів Яр, - Сирський

Про це він написав у телеграм.

"Працював на іншому, дуже важливому та небезпечному напрямку. Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", - відзвітував головком.

За словами Сирського, реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога".

Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії, зазначив він.

Читайте також: Путіну немає сенсу поспішати

Сирський підкреслив, що загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Головний висновок з дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також: Мобілізація, демобілізація і бронь: три проблеми нашої війни

Сили оборони продовжують проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів.

"Головна задача цих заходів ‐ нарощування боєздатності наших військ, збереження життя наших воїнів, зриву планів ворога, забезпечення підготовки резервів", - резюмував Сирський.

Фото: https://t.me/osirskiy