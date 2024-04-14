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Путіну немає сенсу поспішати

Олексій Голобуцький
14 квітня, 2024 неділя
08:05
Погляд Олексій Голобуцький

Цілковито безпідставно чекати від Путіна поривчастих, дуже короткотермінових планів

Зауважив доволі популярну тенденцію в коментарях масованого ракетного обстрілу, що значно нашкодив нашій енергетиці: що це початок серйозної ескалації, котра триватиме 2-3 місяці/ пів року максимум, бо... Далі варіанти пояснень – від закінчення в Росії ресурсів, падіння російської економіки й до виборів в США.

Як на мене, цілковито безпідставно розраховувати на настільки поривчасті, дуже короткотермінові плани від Путіна. Він щойно закріпив свій режим на найближчі 12 років (2 каденції по 6 – чи хтось сумнівається після 87,28% і явки 87,5 мільйонів росіян?). В сенсі, якщо він не помре, то може спокійно планувати свої дії аж до 83 років. Який сенс йому розмінюватись на щось настільки короткотермінове як 2-3-місячний план? Сенс поспішати?

В нього все відносно в порядку: росіяни утилізуються і не нарікають, рівень життя падає, бо економіка мілітаризується, цензура і репресії посилюються – але росіян все влаштовує, вони в захваті від рішень Путіна. Їх не розчарує ні затягування війни, ні втрата ще півмільйона тушок, ні евакуація з "БНР", ні перехід реальності в режим щоденних повідомлень про вибухи, ні "Крокус" неясної етіології (чи то ісламістські розборки, чи переділ майна, чи чергова містифікація ФСБ в стилі "Каширського шосе" - хоча офіційно це "винайняті українцями ісламісти РДК, керовані Заходом").

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А от Європа і США якраз мають чіткі лінії дедлайнів. В них вибори на носі. І виборці з дуже різними переконаннями.

Щодо причин ударів по українській енергетиці – то, гадаю, тут спрацьовує розуміння, що Європа взялась оперативно нарощувати свої оборонні потужності. Поки це тільки затверджувані плани – варто скористатись моментом. Адже Путін так само як інші бачить пряму кореляцію кількості снарядів і успіхів ЗСУ. Якщо Росія дійсно має плани подальшого наступу, то абсолютно логічна ескалація, поки в нас дефіцит снарядів і зброї.

Цю логіку підтвердив і Пєсков: чітко озвучив плани Путіна. Поки не буде повністю захоплено 4 області – сенсу закінчувати війну Путін не матиме.

Можливо, і ідея з "Крокусом", якщо це все ж звична операція ФСБ, мала на меті серед іншого якщо не мотивувати, то залегендувати очікуваний ЗСУ найближчим часом лютий наступ. "Помста за простих цивільних росіян", так би мовити, якщо реалії обстрілюваних і евакуйовуваних "БєлНР/КурНР" не справляють потрібного враження на населення РФ і армію.

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Ну і ще один момент: в будь-якому випадку, коли ми розмірковуємо про тактику і стратегію Росії, ми виходимо з найгіршого для України сценарію. І саме такий сценарій бажаний для Путіна. А ми, своєю чергою, сподіваємось на найгірший сценарій для Росії: що в неї ось-ось закінчаться літаки, техніка, люди, гроші...

Але що той, що той сценарій геть не обов’язково справдиться. Реалії міняються, ми їх міняємо. Тож прогнози та "все пропало, нас зруйнують за 2-3 місяці", і "лишилось витримати 2-3 місяці, і тоді Росія відступить" однаково безпідставні, по суті.

Тому, коли я читаю черговий прогноз експертів, що саме Путін зробить через 6 місяців, то можу хіба згадати "абсолютно точні прогнози" цих же експертів наприкінці 2021 - на початку 2022 року...

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ФСБ
тероризм
Війна з Росією
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