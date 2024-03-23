ФСБ та її агентура розганяють інформацію про паспорти Таджикистану, знайдені у нібито причетних до теракту людей, яких до ранку ловили у Брянському лісі.

Окремо зазначається, що втікали вони в бік України та Білорусі. Тому й паспорти? Сумнівна версія бо, принаймні з Україною прикордонні переходи вже давно не функціонують. Хіба щоб через Білорусь кудись їхати якомога далі...

Але українська версія теж тримається в полі зору. Може ще додумаються звинуватити "українських буржуазних ісламістів" (с)?

До речі, навіть якби паспорти Таджикистану там справді були, це ще не означало б що там були справжні таджики.

Але поки що нам малюють версію про "Вілайят Хорасан" як організацію-виконавця. Залишаючи за дужками поки що "замовника". Можливо, затримані у Брянському лісі скоро про це заговорять. Прямо на камеру.

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"Вілайят Хорасан" - це дуже зручне позиціювання для Кремля. Загроза від ісламського тероризму — це точка дотику з США і Західним світом. Це апеляція до довоєнного стану у відносинах РФ і Заходу, періоду спільної боротьби проти ісламської загрози.

І ще це спроба перемикнути увагу Заходу з російських воєнних злочинів проти українців на "негодний об'єкт". Попередньо це вдалося. Співчуття "невинним жертвам" у західної публіки спрацьовує рефлекторно. Бо на відміну від нас, її, за мовчазної згоди "невинних жертв", ще не бомбили.

Це зовнішньополітичний контекст, але є і внутрішньополітичний.

Мобілізацію вони проводять і так, для цього теракти вже давно не потрібні. Оголосити воєнний стан вони могли вже сто разів, востаннє після перенесення боїв на територію РФ.

Теракт всередині РФ потрібен не для зовнішньої війни (навпаки, прокладає місток для співробітництва з Заходом), а для виправдання внутрішнього терору. На колегії ФСБ "новообраний" диктатор прямим текстом закликав до боротьби з внутрішнім ворогом, "прєдатєлями". А придворний юродивий, який навіть грав роль президента в попередніх епізодах, продовжує думку, мовляв, формальна заборона смертної кари не повинна їх зупиняти, бо на війні усяке буває...

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Отже, і російська війна загалом, і конкретний теракт зокрема служать одній цілі — внутрішній трансформації політичного режиму РФ. Ключова технологія його виживання — терор, як зовнішній, так і внутрішній. Вони провалюються у кратер терору, і затягують із собою туди всіх до кого зможуть дотягнутися.

І є лише один спосіб порятунку світу від російської війни — обірвати з РФ усі залежності, тримати їх на відстані високоточного пострілу, а то й відгородитися від неї вогневим валом.

І перейти від стратегії контролю зовнішньої ескалації, яка вже провалилася, до контролю ескалації внутрішньоросійської, бо тільки вона прискорить закінчення цієї трагедії.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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