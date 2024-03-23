Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Ключова технологія виживання Путіна — терор
OPINION

Ключова технологія виживання Путіна — терор

Володимир Горбач
23 березня, 2024 субота
16:00
Погляд Володимир Горбач

Перші шпальти світових медіа сьогодні рясніють кадрами пожежі й стрілянини на Москві

ФСБ та її агентура розганяють інформацію про паспорти Таджикистану, знайдені у нібито причетних до теракту людей, яких до ранку ловили у Брянському лісі.

Окремо зазначається, що втікали вони в бік України та Білорусі. Тому й паспорти? Сумнівна версія бо, принаймні з Україною прикордонні переходи вже давно не функціонують. Хіба щоб через Білорусь кудись їхати якомога далі...

Але українська версія теж тримається в полі зору. Може ще додумаються звинуватити "українських буржуазних ісламістів" (с)?

До речі, навіть якби паспорти Таджикистану там справді були, це ще не означало б що там були справжні таджики.

Але поки що нам малюють версію про "Вілайят Хорасан" як організацію-виконавця. Залишаючи за дужками поки що "замовника". Можливо, затримані у Брянському лісі скоро про це заговорять. Прямо на камеру.

Читайте також: Навіщо Кремлю теракти?

"Вілайят Хорасан" - це дуже зручне позиціювання для Кремля. Загроза від ісламського тероризму — це точка дотику з США і Західним світом. Це апеляція до довоєнного стану у відносинах РФ і Заходу, періоду спільної боротьби проти ісламської загрози.

І ще це спроба перемикнути увагу Заходу з російських воєнних злочинів проти українців на "негодний об'єкт". Попередньо це вдалося. Співчуття "невинним жертвам" у західної публіки спрацьовує рефлекторно. Бо на відміну від нас, її, за мовчазної згоди "невинних жертв", ще не бомбили.

Це зовнішньополітичний контекст, але є і внутрішньополітичний.

Мобілізацію вони проводять і так, для цього теракти вже давно не потрібні. Оголосити воєнний стан вони могли вже сто разів, востаннє після перенесення боїв на територію РФ.

Теракт всередині РФ потрібен не для зовнішньої війни (навпаки, прокладає місток для співробітництва з Заходом), а для виправдання внутрішнього терору. На колегії ФСБ "новообраний" диктатор прямим текстом закликав до боротьби з внутрішнім ворогом, "прєдатєлями". А придворний юродивий, який навіть грав роль президента в попередніх епізодах, продовжує думку, мовляв, формальна заборона смертної кари не повинна їх зупиняти, бо на війні усяке буває...

Читайте також: Теракт у РФ з вбивством 50 людей — це Каширське шосе-2

Отже, і російська війна загалом, і конкретний теракт зокрема служать одній цілі — внутрішній трансформації політичного режиму РФ. Ключова технологія його виживання — терор, як зовнішній, так і внутрішній. Вони провалюються у кратер терору, і затягують із собою туди всіх до кого зможуть дотягнутися.

І є лише один спосіб порятунку світу від російської війни — обірвати з РФ усі залежності, тримати їх на відстані високоточного пострілу, а то й відгородитися від неї вогневим валом.

І перейти від стратегії контролю зовнішньої ескалації, яка вже провалилася, до контролю ескалації внутрішньоросійської, бо тільки вона прискорить закінчення цієї трагедії.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Захід
тероризм
ісламісти
США
Москва
Читайте також:
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
23 березня, 2024 субота
ФСБ затримала підозрюваних у теракті в Підмосков'ї й каже, що ті тікали до України
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
22 березня, 2024 п'ятниця
Стрілянина в Москві: МЗС та ГУР заявили про непричетність України
ІДІЛ
23 березня, 2024 субота
Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.28
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 березня
16:07
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Гутерріш відвідав Рафах, щоб закликати до негайного припинення вогню в Газі
16:05
Пурим
"Найвеселіше свято року": в юдеїв 23 березня розпочинається Пурим
16:03
безпілотник "Gaza"
Летить на 2 000 км, несе 13 бомб: Іран представив новий безпілотник
15:57
Огляд
Збірна України, футбол
Довбик і Яремчук нокаутували боснійців, а МОК відреагував на ідею Макрона "заморозити" війну під час Олімпіади: головні новини українського спорту за тиждень
15:52
Ексклюзив
Окупанти
Попри зменшення кількості ворожих атак спостерігаємо у противника іншу тактику ведення бою, - 3-тя ОШБр про Авдіївський напрямок
15:41
Космічний корабель SpaceX з припасами для астронавтів пристикувався до МКС
15:32
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
ФСБ затримала підозрюваних у теракті в Підмосков'ї й каже, що ті тікали до України
15:21
Еммануель Макрон
Помилково думати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон
15:21
у Києві відкрили меморіал загиблим нацгвардійцям
"Наш святий обов'язок пам'ятати ім'я кожного": у Києві відкрили меморіал загиблим нацгвардійцям
15:04
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Влада Росії реагувала досить дивним чином: полковник запасу СБУ Притула про теракт у Підмосков'ї
15:04
війна з росією нафта безпілотник
У Самарській області РФ горів НПЗ Роснафти. У ГУР відреагували
14:58
Дністер
У Молдові оголосили помаранчевий рівень небезпеки через зростання рівня води у Дністрі
14:54
хакери
Хакери ГУР атакували сервери держорганів РФ, - ЗМІ
14:49
Оновлено
Атака РФ на Запоріжжя 22 березня: серед трьох загиблих – дитина, 29 поранених
14:45
Оновлено
Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї
Путін звинуватив Україну в готовності прийняти терористів з Підмосков'я
14:39
Ексклюзив
Метью Брайза
"Було б краще, якби Китай не поділяв бажання Росії підірвати Захід і США", - ексрадник держсекретаря США Брайза про надії на "Формулу миру" в Женеві
14:35
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Насаджують "російський патріотизм": СБУ встановила вчителів та викладачів з Донеччини, що прислужують окупантам
14:09
Японія
Прем'єр Японії оголосив про зміцнення оборонного потенціалу
14:08
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Макрон вже здобув політичну перемогу над Путіним, перевернувши шахівницю, - Піонтковський
14:05
збита ракета, Київ 9 травня
Обстріл Одеси: над Чорним морем знищили два розвідувальних БПЛА, а "Іскандер-К" влучив по відкритій території
14:05
біженці Німеччина
Українських біженців у Німеччині за рік побільшало на 250 тисяч: політики говорять про "перевантаження"
14:00
OPINION
Віталій Бесараб
Путін міг би й не фальсифікувати вибори
13:40
Володимир Путін
Пресслужба Путіна вже тричі переписувала його звернення на тему теракту в Підмосков'ї, воно досі не готове, - ЗМІ
13:29
вибори у Словаччині
У Словаччині проходять шості президентські вибори: лідирують прозахідний кандидат і підтримуваний прем'єром Фіцо
13:18
Олександр Барабанов
Чехія висилає з країни українця за поширення російської пропаганди
13:15
Ексклюзив
Метью Брайза
Як конкурент Трампа Ліндсі Грем став його прихильником: Брайза розповів про підтримку сенатором США "кредиту" для України
13:04
Суспільство
Росія атакувала Пункт Незламності на Херсонщині: постраждали цивільні
12:45
війна з Росією нафта ППО безпілотник
Британська розвідка вважає, що РФ навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів
12:42
Александар Вучич
Вучич заявив, що Сербія вийде з Ради Європи у разі приєднання Косово
12:31
військові
Визнані "обмежено придатними" за новим законом служитимуть у бойових підрозділах, - нардеп Веніславський
12:30
Оновлено
дрони-камікадзе
У РФ заявили про перехоплення безпілотників над 4 областями: пошкоджені ЛЕП
12:01
OPINION
Ольга Лень
Навіщо Кремлю теракти?
12:00
відключення електроенергії
На Одещині діють графіки відключень, РФ вночі атакувала енергетику: ситуація в енергосистемі станом на 23 березня
11:53
з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
З трьох прифронтових сіл Сумщини примусово евакуюють дітей
11:09
Володимир Зеленський
"Найскладніше досі у Харкові": Зеленський про відновлення української енергетики після атаки РФ 22 березня
11:00
Новини компаній
PIN-UP і Forbes Ukraine запустили грантову програму для прифронтових бізнесів
10:56
Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен
Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен
10:55
Ексклюзив
вежа завали Антополь
"Бійці знають, що це рятує життя, а українці кожен раз думають, що це не про них", - волонтерка Корчинська закликає освоїти навички тактичної медицини
10:55
Оновлено
США вдарили по підземних сховищах зброї єменських хуситів
10:29
Сенат США
Сенат США ухвалив бюджет на суму $1,2 трлн і запобіг "шатдауну"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV