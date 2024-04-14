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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ, 34 артсистеми та 24 бронемашин, - Генштаб

Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ, 34 артсистеми та 24 бронемашин, - Генштаб

14 квітня, 2024 неділя
08:14
Війна з Росією ЗСУ, військові

Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 36 атак російських загарбників

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7174 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11552 (+34) од,
  • РСЗВ – 1046 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 758 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2089 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

Обстріли України

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Павлівка Сумської області; Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі Харківської області; Білогорівка Луганської області; Уманське, Верхньоторецьке, Бердичі, Карлівка, Старомихайлівка, Водяне, Антонівка, Катеринівка, Курахове, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Березине Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку загарбнтики 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ.

Атаки Сил оборони на позиції РФ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

  • Протягом доби 13 квітня на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Авдіївка
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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