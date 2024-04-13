Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За добу Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку, - Генштаб

За добу Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку, - Генштаб

13 квітня, 2024 субота
19:37
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Протягом доби 13 квітня на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 квітня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 1 ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Волфине та Павлівка Сумської області; Загризове, Борова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Павлівка, Високе Чернігівської області; Ворожба, Середина-Буда Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Новий, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Верхньоторецьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомихайлівка, Водяне, Володимирівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

  • Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Джо Байден
12 квітня, 2024 п'ятниця
"Все більше українців змушені гинути у війні, яку ведуть США": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 12 квітня
Карта. Новомихайлівка_0904
12 квітня, 2024 п'ятниця
Росіяни пробують пробити напрямок на Курахове: командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр про Авдіївський напрямок
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 квітня
20:59
Артем Довбик
Довбик очолив гонку бомбардирів у Ла Лізі
20:47
Пам'ятна монета "Українська бавовна. Нептун"
Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Нептун"
20:29
Марʼяна Безугла
Безугла вважає "надмірними" виплати сім'ям загиблих воїнів
20:23
Оновлено
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
"Динамо" перемогло "Олександрію": розклад матчів і трансляцій 24-го туру УПЛ
20:11
ЗАЕС
Усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину"
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Історія з Линів: звичайне заробітчанство
19:58
У Буші на межі з державним історичним заповідником діятиме вапняковий кар'єр
Поруч з історичним заповідником у Буші з'явиться вапняковий кар'єр: що відбувається і які причини невдоволення
19:40
Ексклюзив
україна українці
Стан справ дуже поганий: доктор економічних наук Гладун про демографічну ситуацію в Україні
19:26
землетрус
На Тайвані стався землетрус магнітудою 4,2
19:10
Оновлено
Ізраїль
США, Польща, Німеччина та Канада порадили своїм громадянам утриматися від поїздок на Близький Схід
19:07
OPINION
Ігор Гулик
Лихварські обіцянки Трампа
18:53
Прапор США
США просять Китай, Туреччину та Саудівську Аравію закликати Іран не атакувати Ізраїль
18:34
криголам "Ноосфера"
Криголам "Ноосфера" прибув до Чилі з учасниками українських антарктичних експедицій
18:21
Ексклюзив
Ці речі мають проводити військові і не мають регламентувати цивільні: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про демобілізацію
18:06
OPINION
Тарас Шамайда
Корупція гірша, ніж війна. Це шиза
17:53
біля південного узбережжя Італії розбився човен з мігрантами
Біля узбережжя Іспанії знайшли тіла 4 мігранток з Північної Африки
17:47
"Прагнуть зрівняти Донеччину з землею": росіяни скинули КАБ на 5-поверхівку в Очеретяному
17:21
Огляд
Сергій Ребров
Зарплата Реброва у збірній і ахіллесова п’ята Усика: огляд українського спорту за тиждень
17:16
Контрактова площа
Після вбивства підлітка на фунікулері столичний Поділ посилено патрулюватимуть ТЦК і Нацполіція
17:15
Ексклюзив
Верховна Рада
Законопроєкт про мобілізацію фактично був прийнятий наосліп, - політолог Кошель
17:14
OPINION
Микола Княжицький
Потрібне Міністерство любові, а не лементування Міністерства закордонних справ
17:05
на фото: Бріджит Брінк
"Знаємо ціну бездіяльності": посолка США в Україні Брінк закликала Конгрес проголосувати за пакет допомоги Україні
16:54
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
У Києві перевірять законність перебування церков Московського патріархату на 73 земельних ділянках
16:49
Гроші на ЗСУ, Харків
В Харкові близькій до міськради фірмі виділили 1 млн 750 тисяч грн на ремонт фонтана: відбулася акція протесту
16:42
Оновлено
ЗРК Patriot
Німеччина передасть Україні вже третю cистему Patriot
16:38
Ексклюзив
мобілізація
Для мене це велике питання: економіст Пендзин про спроможність бюджету забезпечити мобілізаційний процес за новим законом
16:26
Гаїті
На Гаїті створили перехідну раду, відповідальну за обрання нового уряду
16:00
OPINION
Андрій Кокотюха
Мобілізація, демобілізація і бронь: три проблеми нашої війни
15:55
марки "Зброя перемоги. Made in UA"
Укрпошта випустила марки зі зброєю українського виробництва
15:50
Майк Джонсон
Соратниця Трампа заявила, що спікер Джонсон маніпулюватиме конгресом, прив'язавши допомогу Ізраїлю до України
15:42
Стівен Кінґ
"Республіканці фактично вбивають Україну": Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США
15:29
розстріляне авто
Росіяни атакували дроном швидку на Харківщині: постраждав водій
15:26
Ексклюзив
вітрова електростанця
Потрібен Енергорамштайн, окремий чиновник і більше сонячних та вітрових електростанцій: ексміністр енергетики Плачков пояснив, як Україні й далі бути зі світлом
15:12
Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
Інститут нацпам'яті проти закриття музею Булгакова
15:07
Володимир Зеленський
Зараз в Україні працюють 500 оборонних підприємств, задіяні майже 300 тис. людей, - Зеленський
15:04
Молдова
У Молдові ухвалили законопроєкт, згідно з яким підсанкційних осіб можуть позбавити громадянства
14:50
Василь Малюк
Від початку 2024 року СБУ викрила 11 російських агентурних мереж
14:34
Ексклюзив
жіноки військовослужбовці
"Може статися так, що всі громадяни нашої країни будуть змушені ставати до зброї", - ексречник Генштабу Селезньов про мобілізацію жінок
14:27
Міністерство оборони
"Вже в роботі": у Міноборони розповіли, коли з'явиться законопроєкт про демобілізацію
14:25
суха трава
У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у вихідні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV