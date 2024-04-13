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"Вже в роботі": у Міноборони розповіли, коли з'явиться законопроєкт про демобілізацію

13 квітня, 2024 субота
14:27
Суспільство Міністерство оборони

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами речника МО, проєкт готуватимуть спільно з Міноборони, а також представниками Генштабу Збройних Сил України.

"Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

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Він наголосив, що кілька днів тому офіційні джерела повідомляли, що на підготовку законопроєкту знадобиться вісім місяців, однак "після певних дискусій це прибрали".

Водночас речник Міноборони висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий раніше зазначеного терміну.

  • Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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