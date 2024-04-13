"Вже в роботі": у Міноборони розповіли, коли з'явиться законопроєкт про демобілізацію

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами речника МО, проєкт готуватимуть спільно з Міноборони, а також представниками Генштабу Збройних Сил України.

"Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

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Він наголосив, що кілька днів тому офіційні джерела повідомляли, що на підготовку законопроєкту знадобиться вісім місяців, однак "після певних дискусій це прибрали".

Водночас речник Міноборони висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий раніше зазначеного терміну.