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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони штурмують позиції РФ, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков про ситуацію навколо Часового Яру

15 квітня, 2024 понедiлок
17:52
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

Тактична ситуація поблизу Часового Яру постійно змінюється

Про це повідомив начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в етері телеканалу "Еспресо".

"Сили оборони тримають оборону на цьому напрямку. Не можна сказати, що тільки ворог намагається штурмувати. Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають деякі оборонні рубежі росіян і вогневі точки. Тобто тактична ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється", - розповів  Калашніков.

За його словами, ворог намагається штурмувати поблизу Часового Яру, намагаючись максимально використовувати свою перевагу в повітрі.

"На сьогоднi ми бачимо наміри ворога саме в штурмових діях. Збільшилася кількість російських КАБів, які ворог намагається скидати на Часів Яр, на оборонні рубежі та позиції ЗСУ. Противник намагається максимально використовувати свою перевагу в повітрі. Досить щільно і на постійній основі працює артилерія РФ, як ствольна, так і РСЗВ. Зараз росіяни намагаються тиснути нас будь-де. Вони шукають слабинку, намагаються продавлювати нас, застосовуючи безпосередньо як піхотні підрозділи, так і механізовану складову. Ворог застосовує як важку бронетехніку, так і броньовані машини.  Однак Сили оборони тримаються", - додав пресофіцер 26-ї артбригади.

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Теги:
Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Часів Яр
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