Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило двох військових, які переховували підозрюваних

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що 20 квітня, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

"Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, 24 квітня ДБР затримало одного з військовослужбовців, який допомагав підозрюваним та самовільно залишив військову частину.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 ККУ, іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.