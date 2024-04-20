Вночі двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині: один правоохоронець загинув, другий поранений

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліція оголосила в розшук чоловіків, які вночі застрелили одного патрульного та поранили другого в Гайсинському районі Вінницької області.

Правоохоронці зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що злочинці мають відповісти за скоєне за всією суворістю закону.

"Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути", - написав він.

Клименко наголосив, що стрільців необхідно знайти та затримати. Міністр також висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського.

"І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає", - підкреслив Клименко.